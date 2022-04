Emergenza idrica alla Borgata, manca l’acqua da 3 giorni, autobotte in arrivo (VIDEO)

23/04/2022

“Manca l’acqua da 3 giorni” denunciano i residenti della Borgata di Siracusa. Il problema, come sempre, è legato ad una condotta idrica ormai a pezzi ed i tecnici della Siam, la società che gestisce il servizio idrico della città, sono al lavoro. Disagi destinati a proseguire “E’ stata riscontrata la rottura di un altro pezzo di tubazione. Le nostre squadre sono già sul posto e stanno provvedendo alla riparazione. Purtroppo – si legge nel comunicato della Siam – la situazione è molto critica, visto lo stato di degrado in cui versa la rete. Va chiarito che pensare di agire in questi casi anche con la sostituzione di tratti più lunghi di tubazione, oltre a creare disagi per tempi di fermo che sarebbero molto lunghi, potrebbe determinare anche una serie di rotture a catena nei punti più deboli, causati dell’incremento della pressione”. Autobotti in arrivo La stessa azienda fa sapere che sarà messo a disposizione un autobotte per venire incontro alle esigenza degli utenti della Borgata. “Vista la situazione abbastanza delicata, dunque, per preservare la rete potrebbe rendersi necessario agire in notturno con una programmata riduzione della pressione, con tempi e modi che potremo comunicare non appena avremo completato le verifiche tecniche” spiegano dalla Siam. “Portate recipienti e bidoncini” ” Stiamo facendo il possibile e capiamo il disagio dei cittadini. Per tamponare – aggiunge Siam – la situazione di emergenza, mentre interveniamo sul guasto, abbiamo allertato una autobotte, che arriverà in piazza Santa Lucia tra le 10.30 e le 11.00 per consentire ai cittadini colpiti dall’assenza di acqua di potersi rifornire con bidoncini e recipienti”. Gli orari Il Comune fa sapere che a partire dalle ore 11 in piazza Cuella ci sarà un’autobotte per il rifornimento idrico di acqua NON potabile in collaborazione con l’associazione di ProtezioneCivile AVCS. Dalle ore 14.30 disponibile anche il Porta a porta per gli allettati e coloro in difficoltà evidenti (anziani, cittadini privi di automezzi) prenotando il proprio turno con nome, cognome, indirizzo, numero civico attraverso un messaggio whatsapp al seguente numero +39 333 2241881 entro le ore 16.00, eccezionalmente per coloro che hanno difficoltà ad usare whatsapp chiamare il 338 768 4707 entro le ore 16.00. Servizio idrico integrato Il futuro, almeno così sembra, per il servizio idrico è di avere un unico gestore in tutta la provincia. L’assemblea territoriale idrica (Ati), composta dai rappresentanti dei 21 comuni della provincia, presieduta dal sindaco Francesco Italia, ha approvato il Piano d’ambito. Via libera anche allo statuto dell’Azienda speciale consortile, che, per entrare in vigore, dovrà adesso essere approvato da tutti i Consigli comunali nello stesso identico testo.

