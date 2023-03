Verranno richiesti ulteriori controlli

Rimane il divieto per utilizzare l’acqua nella zona di Corso dei Mille a Palermo come previsto da due ordinanze comunali (le numero 12 e 13 del 2023).

L’Amap, quindi, informa che, “a seguito delle attività di manutenzione e di lavaggio della rete nella zona di Corso dei Mille – Via Amedeo D’Aosta interessata dalle ordinanze di non potabilità del sindaco del Comune di Palermo è stata messa in atto una intensa attività di campionamento e controllo della qualità dell’acqua distribuita in rete che nella giornata di ieri ha evidenziato il completo rientro dei parametri entro i limiti fissati dalla legge nei punti di controllo”.

Per ridurre il rischio di possibili contaminazioni della rete, la stessa è stata sottoposta, già da diversi giorni, ad un regime di pressione costante. Nella giornata di giovedì 2 marzo verrà richiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di effettuare i campionamenti di controllo che verranno successivamente comunicati al Comune di Palermo per le opportune determinazioni.

Le zone interessate

Per intero le vie Amedeo Aosta, Cortile Padovani, via Maurizio Quadrio, via Alberto Mario, via Canzio Stefano, via Enrico Cosenz, piazzale Anita Garibaldi, via La Ferla (su via dei Picciotti), via Alagna, via Carlotto Ermanno, Fondo Tinnirello, via Enrico Fardella, via Santa Miloro, piazza fratelli Sant’Anna, via Antonio Pigafetta, via Giovanni Corrao, vicolo Sant’Uffizio. A queste l’acqua resta ancora non potabile nelle vie previste dalla scorsa ordinanza del 17 febbraio. Tra le vie parte di Corso dei Mille, Via Giuseppe Cirincione, via Giuseppe Pianell, via delle Grazie, via Musica D’Orfeo, via Canonico Carella, via Ferdinando Gangitano, via Cortile Mangione e Fondo Gargano.

Le cause del problema

La causa “si ritiene sia dovuta a danneggiamenti della rete idrica e fognaria verosimilmente causati da scavi di terzi – ha comunicato nei giorni scorsi Amap – e non è escluso anche che le vibrazioni determinate dalla linea del tram possano avere amplificato il problema”.