domani uno speciale concerto con il nuovo pianoforte

Suonare un grande strumento può essere uno stimolo in più per crescere e migliorare. Con questo spirito, pur in tempi di ristrettezze finanziarie per le istituzioni culturali del nostro Paese, il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo aveva avviato la campagna “Acquista un tasto per i nostri allievi”: una raccolta fondi rivolta ad aziende, associazioni e privati cittadini, a cui era stato chiesto di acquistare simbolicamente uno degli ottantotto tasti del pianoforte, un “gran coda” costruito da Steinway & Sons, una delle maggiori case costruttrici di pianoforti, la più affermata in ambito concertistico a livello mondiale.

I soci palermitani di Coop Alleanza 3.0 sono stati tra i primi ad aderire.

Per questo domani alle ore 16 è previsto al Conservatorio (via Squarcialupo, 45) un evento musicale, “Pianisti in sala Scarlatti”, nel corso del quale il presidente dell’istituto Gandolfo Librizzi consegnerà un riconoscimento al presidente del consiglio di zona Soci Coop Alleanza 3.0, Agostino D’Amato.

“I nostri soci hanno sostenuto con entusiasmo questa iniziativa” – dice Giovanni Pagano, coordinatore Politiche Sociali area Sud di Coop Alleanza 3.0 – “come era avvenuto lo scorso anno quando abbiamo finanziato per l’istituto comprensivo Russo Raciti a Borgo Nuovo il restauro di un altro pianoforte, assai meno prestigioso ma non meno importante, perché necessario ad avviare un corso di musica per i bambini in un quartiere difficile e allo stesso tempo ricco di risorse. Contribuire al benessere e allo sviluppo, anche culturale, dei territori in cui opera è uno dei valori fondanti della nostra Cooperativa.”

“Abbiamo voluto offrire ai nostri allievi uno strumento all’altezza delle loro più elevate ambizioni artistiche e professionali” – afferma Gandolfo Librizzi, presidente del Conservatorio Scarlatti (già Vincenzo Bellini) – “una grande opportunità anche per i docenti, per i quali avvalersi di un grande pianoforte può costituire un ulteriore stimolo a dare il meglio di sé.”

Gli allievi del Conservatorio (nell’ordine, Elisa Comito, Alessandro Ammirata, Luciana Sacco, Pietro Scelsi, Alessio Esposito, studenti dei maestri Rosangela Mangiapane, Gennaro Pesce, Ranieri Schicchi, Donatella Sollima ed Enza Vernuccio) domani si esibiranno con il nuovo pianoforte, permettendo al pubblico di apprezzarne oltre alla bellezza le straordinarie sonorità; l’ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti.

(foto di rosellina garbo)