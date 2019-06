Stasera, giovedì 27 giugno, a partire dalle 20

L’Università degli Studi di Palermo organizza per la prima volta la “PhD Celebration night”, la cerimonia di proclamazione dei Dottori di Ricerca del Trentunesimo ciclo che si terrà stasera, giovedì 27 giugno, a partire dalle 20, all’Orto Botanico del Sistema Museale di Ateneo.

“Abbiamo voluto trasformare la consueta e annuale cerimonia del dottorato day in ‘PhD Celebration night’ all’Orto Botanico – commenta il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari – Questo evento è un modo per rendere omaggio ai nostri dottori di ricerca. Vorrei si ricordassero questo momento per tutta la vita, con piacere ed orgoglio di appartenenza all’istituzione che li ha formati con competenza, impegno e passione.”

UniPa ha potuto organizzare l’esclusiva serata, su inviti per i Dottori di Ricerca e un accompagnatore. Al termine della cerimonia seguirà un cocktail nel Piazzale Ucrìa all’interno dell’Orto botanico seguito da un dj set.