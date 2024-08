Aveva 70 anni

Si è spento ieri, 27 agosto, Agostino Portanova all’età di 70 anni, figura di spicco della politica palermitana. Conosciuto soprattutto nel quartiere di villa Tasca, Portanova ha lasciato un segno profondo nella vita politica cittadina. La sua carriera ha attraversato diversi partiti: dalle origini nella democrazia cristiana, dove militò nell’azione cattolica, al lungo impegno nel partito comunista italiano, fino all’esperienza con forza Italia, che lo portò a Palazzo delle Aquile. Eletto nel 2001, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale fino al 2007.

I funerali si svolgeranno giovedì 29 agosto alle ore 11 presso la chiesa del cimitero dei Rotoli.

I ruoli istituzionali

Portanova ha ricoperto importanti ruoli istituzionali, come quello di componente del consiglio di amministrazione di Palermo energia e dell’autorità portuale. Ha inoltre prestato servizio come consulente per il presidente Francesco Musotto a Palazzo Comitini. Andrea Oliveri, presidente del comitato civico “Progetto Villa Tasca”, ricorda il suo impegno: “Insieme ad altri militanti del Pci, ha dato vita alla sezione del partito a villa Tasca – continua – la sua esperienza in Forza Italia lo ha poi condotto al consiglio comunale”.

Portanova, ha lavorato come dipendente della Sip (poi Telecom) fino al 2002 e ha ricoperto ruoli dirigenziali sindacali nella Cgil, ha anche servito come consigliere di circoscrizione per diverse legislature. Oliveri inoltre, sottolinea il profondo legame di Portanova con Villa Tasca: “Un quartiere che ha amato e che in lui aveva un autorevole rappresentante”.

Il cordoglio

“Ho appena appreso della scomparsa prematura di Agostino Portanova. Sono molto dispiaciuto, amici prima del quartiere dove abbiamo vissuto, Villa Tasca anni 60 e 70 , e poi anche colleghi di un paio di consiliature al Comune di Palermo, di lui conservo il ricordo di una persona brillante e volitiva con la quale era un piacere parlare e confrontarsi. Alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze. Ciao Agostino” – ha scritto un utente -.

La scomparsa di Agostino Portanova lascia un vuoto nella vita politica di Palermo. La sua dedizione alla città e il suo impegno per il bene comune saranno ricordati da tutti coloro lo hanno conosciuto.

“Apprendo , con sommo dispiacere, da mio fratello Piero Tuzzolino, della immane perdita dell’ amico Agostino Portanova , UOMO DI GRANDI VIRTU’Sempre pronto a combattere in nome e in difesa degli ultimi . Esprimo le mie piu sentite condoglianze a quanti lo amarono in vita e lo porteranno nel loro cuore per sempre. In particolare la mia vicinanza va al fratello Giacomo , alla moglie Giuseppina Portanova e ai figli Alessandro e Laura .Dio lo abbia in gloria” – scrive un altro -.

