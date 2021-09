Polizia in lutto. È scomparso dopo una lunga malattia

Lutto in polizia. Ieri, 19 settembre, è scomparso Angelo Lo Piccolo, il gigante buono che per tanti anni ha guidato la sala operativa nel turno della terza squadra volante.

Angelo era stato anche uno degli agenti della scorta del giudice Giovanni Falcone.

Ispettore superiore sempre sorridente ma di grande fermezza, uno sportivo, un amante della vita sana, che ha sempre messo il suo cuore in tutto quello che ha fatto.

Ha lottato come un leone per quasi due anni contro una malattia feroce, che non è mai riuscita a togliergli il sorriso.

Il ricordo della sua voce e del suo sguardo gentile accompagnerà tutti i colleghi della questura di Palermo, che oggi abbracciano la moglie Marilisa e i loro due figli.