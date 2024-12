E’ andata via alcune ore fa, Antonella Alongi, 61 anni dopo una lunga malattia. Era avvocato e da anni guidava il consolato della Repubblica di Capo Verde. Una missione quella di Antonella, portata avanti con amore e riconoscenza da parte della comunità africana residente a Palermo. La sua presenza ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di molti, rendendola non solo una console, ma una vera e propria amica per tutti: “Abbiamo perso Antonella Alongi uno dei migliori Console onorari di Capo Verde in Italia – si legge in un lungo post su Facebook da parte di una collega – lei è parte integrante della storia della nostra comunità a Palermo, cosi mi ha detto più volte la sua grande amica, Zenaida Boaventura, la persona che l’ha proposta come console onorario, negli anni ’80, all’ambasciatore Cesar Monteiro. E’ così é rimasto fino a oggi”.

Il cordoglio

“Se ne è andata Antonella, luce, sostegno, conforto, gioia, felicità nel mio cammino. Era un essere speciale”. Uno dei tantissimi messaggi lasciati in memoria della sessantunenne. Antonella, per molti, non era solo una figura di riferimento per la comunità capoverdiana.

“Oggi piangiamo una donna straordinaria, una guerriera che ha combattuto fino all’ultimo, ma che purtroppo ci ha lasciati troppo presto. Alle famiglie Alongi e Cammalleri. “gioia mia”, come affettuosamente chiamavi le tue amiche, la tua luce continuerà a brillare nei nostri cuori. Che il Signore ti accolga nella Sua eterna dimora e che tu possa vegliare sui tuoi ragazzi e su tutti noi. Con profondissimo affetto e rispetto, Edna Lopes. Console Onoraria di Capo Verde a Milano”.

Poi ancora: “Ho conosciuto Antonella nei diversi viaggio in Sicilia e fin dal nostro primo incontro sono rimasta incantata per quanta bellezza questa donna incarnava. Lei era molto siciliana, ma aveva qualcosa di capoverdiano che la rendeva così speciale ai nostri occhi. Le mie condoglianze va ai suoi figli Ludovica e Alessandro e a tutta la famiglia (già abbastanza sofferente per la perdita del marito Calogero) a Zenaida, Francisca, Lena, e a tutta la comunità capoverdiana piena di gratitudine per il servizio che l’avvocato Alongi ha prestato alla comunità capoverdiana, senza chiedere nulla in cambio” – scrive un utente -.

In un momento di grande tristezza, amici e parenti si stringono attorno alla famiglia: “Antonella Alongi, una donna, una Console instancabile e una cara amica, ci ha lasciati ieri sera. Antonella non era solo una collega per me, ma una sorella di cuore, un’amica e consigliera con cui ho condiviso momenti preziosi. Era una presenza forte e luminosa per tutta la comunità capoverdiana a Palermo e per chiunque avesse il privilegio di conoscerla.Il suo coraggio, la sua forza e il suo amore per i suoi figli, Ludovica e Alessandro, erano un esempio per tutti noi. La sua perdita è incolmabile, ma il suo spirito vivrà nei cuori di chi l’ha amata. Oggi mi unisco al dolore della sua famiglia, dei suoi amici e della comunità che tanto le voleva bene” – ha scritto una collega e amica -.

