Aveva 62 anni

Grave lutto investe il comando dei vigili del fuoco di Palermo, scompare il giovane Antonino Lo Piccolo di San Martino delle Scale, aveva62 anni. Lascia un profondo dolore tra i suoi familiari, amici e colleghi. Ha prestato servizio per diversi anni presso la sede centrale di Palermo successivamente trasferito presso la Direzione regionale, Nino, così com’era chiamato da tutti, viene definito come un grande lavoratore. La sua dipartita, avvenuta prematuramente, ha lasciato sconvolta l’intera comunità cittadina. I funerali si svolgeranno martedì 19 novembre alle ore 10 presso la chiesa santa Scolastica sita a Piano dei Geli.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia Lo Piccolo. “Abbiamo condiviso anni nella stessa sezione del turno A – ricorda un suo collega – presso la sede centrale di Palermo, prima che Nino proseguisse il suo servizio presso la direzione regionale – continua – numerosi ricordi affiorano nella mia mente, dai momenti trascorsi insieme alle partenze, fino ad altri impegni lavorativi, tuttavia, una cosa rimane impressa nel mio cuore: il tuo sorriso, la serietà con cui svolgevi il tuo lavoro e la tua disponibilità verso gli altri”.

Lutto nell’arma dei Carabinieri

Lutto nell’arma dei carabinieri. E’ morto l’appuntato Francesco Ciccariello all’età di 55 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. Originario di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, Ciccariello ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della giustizia: per sette anni ha lavorato nelle località di Isola delle Femmine, Carini e Terrasini dove con grande umiltà e determinazione ha prestato il suo servizio. “Una grande perdita” scrivono gli abitanti della comunità cittadina; la notizia della sua dipartita ha suscitato profondo cordoglio. In tanti si stringono attorno alla moglie Paola e ai due figli, Concetta e Gianluca.

Il ricordo

Colleghi, amici e cittadini lo ricordano non solo come un professionista, ma anche come un uomo dal grande valore umano, sempre disponibile a supportare chiunque. Il suo impegno e la sua dedizione a lavoro è un tratto d’istintivo che ha reso Francesco una persona stimata da tutti.

“Notizia veramente devastante. Tutti coloro che hanno incrociato nel proprio cammino terreno il caro Francesco sono a conoscenza che se n’è andato una gran persona perbene. È stato un dono bellissimo averlo conosciuto.” – scrive un utente sui social -.

Il cordoglio

La comunità di Saertano è in lutto per la scomparsa di Francesco Ciccariello. “Il nostro pensiero e cordoglio va la nostro amico e compagno Gianluca, a Concetta e Paola e a tutti i suoi cari. Siamo qui per voi, sostenervi con la stessa forza e tenacia che ha sempre contraddistinto Francesco” – scrivono i rappresentanti dell’Olimpic Saertano -.

Francesco è stato un carabiniere esemplare, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità. il sindaco e l’amministrazione comunale hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria, sottolineando: “Al carabiniere, all’uomo, all’amico, il saluto mio e di tutto il Comune. A Paola, Concetta e Gianluca le condoglianze e l’abbraccio di tutta Saertano”.

La Contrada tutta si unisce al dolore della famiglia Ciccariello, riconoscendo in Francesco una persona meravigliosa e rara. “Uomini come lui sono perle rare ed è stato un onore conoscerlo” – hanno aggiunto i membri della comunità – evidenziando il vuoto che la sua perdita lascia tra le persone che lo hanno amato.

Like this: Like Loading...