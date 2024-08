Aveva 41 anni

E’ scomparso all’età di 41 anni Gioacchino Leone (Gino), contitolare della gastronomia “Dai Picciotti” di Bagheria. La comunità cittadina è in lutto per la prematura scomparsa del quarantunenne. Gino era noto per la sua gentilezza, il suo rispetto verso gli altri e il suo sorriso contagioso. La notizia della sua scomparsa ha colto di sorpresa amici, familiari e clienti, lasciando un senso di profondo dolore.

I funerali si terranno venerdì 30 agosto presso la chiesa Madrice di Bagheria alle ore 18.

Il cordoglio sui social

La notizia della morte di Gino Leone ha colto tutti di sorpresa, suscitando un’ondata di dolore e incredulità tra amici, familiari e clienti. Gino non era solo un ristoratore, ma un artista della cucina. La sua passione si rifletteva in ogni piatto che preparava, dai classici spaghetti al dente con olio d’oliva pregiato, alle pizze e ai secondi piatti che hanno deliziato i palati di molti. La sua generosità si manifestava non solo attraverso il cibo, ma anche nel calore umano che sapeva trasmettere con il suo sorriso accogliente. Era un uomo che sapeva come far sentire ogni ospite a casa, creando un’atmosfera di convivialità e amicizia.

Il suo amico Giuseppe Di Salvo ha espresso il profondo dolore che ha provato alla notizia della sua scomparsa: “Mi ha scosso tutto il corpo con brividi di freddo corporeo”, ha scritto, evidenziando quanto fosse forte il legame tra i due. Di Salvo ha ricordato Gino non solo come un compagno di tavola, ma come una figura centrale nella sua vita, un uomo che incarnava il vero spirito della comunità.

“Personalmente e tutto il Direttivo della Scuola Scacchi A.s.d “I Due Alfieri” Scuola scacchi ci uniamo con tanto affetto, rispetto e stima , a l’immenso dolore dell’intera famiglia Leone, per la prematura morte del nostro carissimo Gino , ragazzo dai modi eleganti, tranquillo nel suo essere e sempre rispettoso , giustamente l’ improvvisa mancanza lascia tutti scioccati , increduli , delusi e tanto arrabbiati; Personalmente io Antonio Gollin ho seguito tuo Figlio Vincenzo presso la scuola L. Pirandello con gli scacchi…profondamente turbato e scosso dalla Tua scomparsa…hai ospitato nel tuo locale diverse cene con tuttonil Direttivo dei Due Alfieri…ci mancherai Amico mio…CIAOOOOO GINO CHE DIO TI ABBIA IN GLORIA , L’ETERNO RIPOSO … Veglia su di noi e sulla tua splendida famiglia”

