La comunità del libero consorzio comunale di Agrigento e il mondo sindacale siciliano sono in lutto per la prematura scomparsa di Giuseppe Spoto, vice comandante della polizia provinciale e rappresentante sindacale (Rsu) del Csa Cisal. Uomo delle istituzioni, esempio di professionalità, correttezza e dedizione, Spoto lascia un segno profondo sia a livello umano che lavorativo.

A ricordarlo con affetto e stima è la Segreteria Regionale Csa Cisal Sicilia, insieme alla Segreteria Provinciale di Palermo e di Agrigento, che in un messaggio congiunto esprimono il più sentito cordoglio per la perdita del collega e amico.

Il cordoglio

In questo momento di profondo dolore, il pensiero va alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi, che ne condividono la memoria con affetto e commozione.

“A nome mio della Segreteria CSA CISAL Sicilia Palermo e della Segreteria Provinciale CSA di Agrigento esprimiamo il più sentito cordoglio per la prematura scomparsa del collega e amico Giuseppe Spoto, Vice Comandante della Polizia Provinciale del Libero Consorzio di Agrigento e nostro stimato RSU. Giuseppe è stato un punto di riferimento per tutti noi: un uomo delle Istituzioni, sempre disponibile, corretto e profondamente legato al suo lavoro e ai diritti dei lavoratori. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile non solo a livello professionale, ma anche umano. Ci stringiamo con affetto e commozione alla sua famiglia, agli amici e a tutti i colleghi che, come noi, ne piangono la scomparsa. Ciao Giuseppe che la terra ti sia lieve” scrive Giuseppe Badagliacca, segretario generale Csa Cisal Palermo.

Poi ancora: “A nome mio e della Segreteria Provinciale CSA di Agrigento esprimiamo il più sentito cordoglio per la prematura scomparsa del collega e amico Giuseppe Spoto, Vice Comandante della Polizia Provinciale e nostro stimato RSU. Giuseppe è stato un punto di riferimento per tutti noi: un uomo delle Istituzioni, sempre disponibile, corretto e profondamente legato al suo lavoro e ai diritti dei lavoratori. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile non solo a livello professionale, ma anche umano. Ci stringiamo con affetto e commozione alla sua famiglia, agli amici e a tutti i colleghi che, come noi, ne piangono la scomparsa. Segreteria Provinciale sindacato CSA” ha ricordato Enzo Lo Re, segretario provinciale federenergia Cisal Agrigento