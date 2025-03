Era un punto di riferimento per i propri alunni che oggi piangono la prematura scomparsa. Mary Lo Bianco, 54 anni, ha lottato contro un malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo. Insegnava presso la scuola dell’infanzia dell’IC Ignazio Buttitta di Bagheria, un’insegnante stimata, preparata che ha trasformato il suo lavoro in una vera e propria missione, dedicandosi con amore e dedizione al benessere e alla crescita dei suoi alunni.

Le esequie si svolgeranno venerdì 21 marzo alle 10.30 nella chiesa di San Pietro a Bagheria.

La carriera

La sua carriera è stata caratterizzata da un’instancabile voglia di migliorarsi e di offrire sempre il meglio ai suoi alunni. Chiunque abbia lavorato con lei sa quanto fosse generosa nel condividere la sua esperienza, il suo entusiasmo e la sua energia positiva. Sapeva creare legami profondi con i bambini e le loro famiglie, facendo della scuola una seconda casa, un luogo di crescita e di affetto.

Il cordoglio

“È con immenso dolore che comunichiamo la scomparsa della nostra stimatissima insegnante della scuola dell’infanzia Mary Lo Bianco. Tutta la comunità scolastica si stringe calorosamente attorno alla famiglia, a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze. In questo tragico momento è veramente difficile trovare le parole più giuste per salutare una Donna speciale, di altissima levatura professionale e umana. Un’insegnante che amava profondamente la sua professione e che sapeva infondere la sua stessa passione agli alunni, ai colleghi e a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Non ti dimenticheremo mai, cara Mary. Con immensa stima e affetto sincero” si legge nella pagina della scuola Ignazio Buttitta.

Poi ancora: “Condoglianze alla famiglia… una maestra meravigliosa ho avuto il piacere di conoscerti una persona meravigliosa, amavi i nostri bambini, svolgeva il suo lavoro cn amore fino all’ultimo in classe nn li hai mai abbandonati i nostri bambini fino alla fine…. non ti dimenticheremo mai maestra Mary un grande abbraccio dai tuoi alunni… riposa in pace” ha scritto un utente.