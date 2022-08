Rispetto al periodo pre covid +3,53% a luglio 2019

L’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino” colleziona un altro record storico. Superato il tetto di 800 mila passeggeri in transito in un solo mese. Un risultato importante per lo scalo aereo palermitano che a luglio si porta a 802.656 viaggiatori, ovvero a +3,53% rispetto a luglio 2019 quando i passeggeri furono 755.265. Nel mese appena trascorso ci sono stati 5.618 voli contro 5.506 di luglio 2019, cioè un incremento del 2,03%. Aumenta anche la media dei passeggeri per volo, che passa da 141 a 143.

I primi 7 mesi dell’anno

Il dato record di luglio fa balzare sulla soglia dei 4 milioni il totale dei passeggeri in arrivo e in partenza, tra gennaio e luglio, dal Falcone Borsellino: 3.988.377 contro 3.958.459 del 2019, con una crescita dello 0,76%. Inoltre, cresce del 3,71% il numero dei voli nei primi sette mesi dell’anno: 30.356 contro 29.270 del 2019. Un’altra buona notizia arriva dalle statistiche sul traffico internazionale, che ha inciso per il 32,28% su luglio e ha raggiunto il 26,59% sull’anno. Non era mai successo che l’asticella superasse il tetto dei 800 mila passeggeri. Le previsioni indicano che anche ad agosto si potrebbe raggiungere lo stesso risultato di luglio.

I lavori di ammodernamento del terminal

Nel frattempo, in aeroporto continuano senza sosta i lavori di ammodernamento del terminal passeggeri. Nell’area ritiro bagagli, per evitare di intralciare le operazioni dedicate ai passeggeri in arrivo, i lavori per la sostituzione degli impianti (aria condizionata, linee elettriche, impianto antincendio) vanno avanti nelle ore notturne. Tubi e cavi devono essere comunque a vista per le continue ispezioni giornaliere da parte dei responsabili di cantiere della direzione lavori. In ogni caso, i cavi attualmente sospesi sono assoggettati ai controlli di sicurezza e soddisfano i requisiti dettati dalle competenti autorità in materia. Avanzano pure i lavori di costruzione dell’avancorpo lato airside. Grazie a questa infrastruttura, una volta definita, aumenterà la capienza del terminal per ospitare passeggeri e aree commerciali.