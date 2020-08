I dati

Traffico passeggeri in aumento all’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino.

Dai dati elaborati dal servizio statistiche di Gesap, luglio si è chiuso con un totale di 321.565 viaggiatori contro i 775.265 (era stato il record del 2019) dello scorso anno.

In larga parte, si tratta di traffico domestico (239.605 passeggeri), in calo del 51,45% su luglio 2019. I passeggeri dei voli internazionali sono stati infatti 81.960, con una flessione del 70,9% rispetto agli oltre oltre 281 mila di luglio 2019.

A cavallo tra luglio e agosto 2020, è stata registrata una crescita del numero dei viaggiatori, con una media di 16 mila passeggeri al giorno e un indice medio di riempimento di quasi 120 passeggeri a volo. Numeri che fanno ben sperare per le statistiche di agosto, dove è previsto un flusso di oltre 450 mila passeggeri.

Piccola ripresa del numero dei voli, che a luglio sono stati 2.854, il 48,1% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dopo mesi di quasi inattività a causa del Covid, e la successiva e lenta ripresa dei voli a partire da metà giugno, il progressivo annuale, da gennaio a luglio, segna un calo del 67% del traffico passeggeri (1.303.086 contro 3.958459 del 2019) e -59,8% sui movimenti (11.749 contro 29.270 del 2019).

Un pernottamento gratis per i passeggeri dei voli in arrivo all’aeroporto Falcone Borsellino che soggiorneranno nelle strutture alberghiere di Palermo e provincia per almeno quattro notti.

E’ l’iniziativa per promuovere il turismo nel territorio palermitano messa in campo da Federalberghi Palermo, da Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino, e dalla Città Metropolitana di Palermo.

La promozione è stata battezzata “Fly to Palermo, book 4 nights, get 1 night free” (Vola a Palermo, prenota 4 notti, una è gratis) ed è destinata ai passeggeri in arrivo all’aeroporto di Palermo con un volo di qualsiasi compagnia aerea.

I viaggiatori potranno così ottenere una notte gratis di un pacchetto di quattro notti, grazie al loro biglietto aereo, che rappresenta il passepartout dell’iniziativa.