Ad un'associazione temporanea di imprese

Sono stati aggiudicati i lavori di miglioramento e adeguamento dell’agglomerato industriale di Brancaccio e di sistemazione dell’impianto di pubblica illuminazione con lampade a led. Il cantiere partirà a giugno dopo il blocco per emergenza Coronavirus.

Dopo il lockdown, partirà il cantiere di lavori dell’appalto aggiudicato alle aziende catanesi vincitrici della gara. A distanza di due mesi dal bando dell’Irsap, istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, è stata aggiudicata la gara di appalto per i lavori di ‘miglioramento e adeguamento al codice della strada della viabilità interna dell’agglomerato industriale di Brancaccio e sistemazione dell’impianto di pubblica illuminazione’ per un importo finanziato di oltre 2 milioni di euro con fondi del ‘Patto per lo sviluppo del Sud’.

La gara si è svolta i primi di aprile con una procedura veloce ed è stata aggiudicata all’associazione temporanea di imprese ACOGEN S.R.L. – T.I.R.E.S. S.R.L. con sede della capogruppo a Catania. La prossima tappa è la fase di verifica a cura del Rup e poi l’aggiudicazione definitiva ed entro 35 giorni si procede con la firma del contratto con la ditta vincitrice, presumibilmente entro il mese di giugno.

Il progetto, a cura dell’Irsap, prevede il miglioramento complessivo dell’area con la sistemazione della pavimentazione stradale, l’installazione e la sistemazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, la sistemazione delle caditoie, la manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, la sostituzione delle armature stradali con lampade a Led e la potatura degli alberi.