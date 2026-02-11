Un uomo di 60 anni a Termini Imerese ha aggredito il personale sanitario all’ospedale Cimino. L’uomo ubriaco si è presentato al pronto soccorso per controllare la pressione.

Una volta assistito è stato invitato ad attendere fuori del pronto soccorso. E’ scoppiato il caos. L’uomo ha prima aggredito la guardia giurata cercando anche di prendere la pistola dalla fondina.

Poi ha sferrato un pugno a un infermiere che è riuscito a schivare il colpo, dopo si è scagliato contro un altro collega e colpito con violenza alla spalla. I carabinieri intervenuti lo hanno trovato ancora in forte stato di agitazione mentre urlava insulti a tutti i presenti e lo hanno arrestato per lesioni personali aggravate nei confronti del personale sanitario.