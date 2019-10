Indaga la polizia

Una donna di 46 anni l’hanno fatta cadere mentre era in bici e si stava recando verso casa. Una seconda di 24 anni è stata scippata mentre passeggiava. Stessa sorte per una giovane di 30 anni. Anche lei rapinata per strada.

Tre colpi fotocopia a Palermo negli ultimi giorni.

Il più violento il primo di sera. Una donna che stava pedalando in via Villa Giocosa nella zona di viale Strasburgo è stata affiancata da due giovani che l’hanno fatta cadere per terra e le hanno strappato la collana d’oro.

I due sono fuggiti non preoccupandosi minimamente delle conseguenze per la donna caduta rovinosamente sull’asfalto.

Il secondo in via Mattei nella zona tra Mondello e Partanna. Qui sempre due giovani dopo qualche ora sono passati a forte velocità a bordo di uno scooter e hanno strappato la borsa.

L’ultimo colpo alla Zisa in via Villa Caputo. Anche in questo caso due giovani a bordo di uno scooter hanno affiancato una giovane e le hanno portato via il cellulare.

Gli agenti di polizia che hanno raccolto le denunce stanno verificando se gli autori dei colpi sono gli stessi. Fondamentale in questa ricostruzione il racconto delle tre vittime e le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza nella zona.