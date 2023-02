Sono stati identificati dai carabinieri gli aggressori del medico di famiglia di Ficarazzi. L’aggressione è avvenuta in due momenti.

Il medico si sarebbe rifiutato di produrre un certificato

In una prima fase era stato un giovane di 21 anni a prendere a pugni il medico che si era rifiutato di rilasciare un certificato per non frequentare la scuola. Poco dopo si sono presentati la madre del giovane e il fratello.

Il rifiuto del medico e l’ira dei familiari

Sono stati loro dopo il netto rifiuto del medico a danneggiare l’ambulatorio che si trova in Corso Umberto. Hanno scagliato una pianta contro la porta mandando in frantumi i vetri. Le indagini dei carabinieri sono riusciti a risalire ai tre.

Ora rischiano una denuncia, indaga la procura di Palermo

Le loro posizioni sono al vaglio della Procura di Palermo. Le indagini per fare piena luce sull’aggressione avvenuta nello studio del medico di famiglia Giorgio Clemente ieri sono affidate ai carabinieri della compagnia di Bagheria.

Altre aggressioni: la violenza al Forum

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la violenta aggressione al cinema del Forum a Palermo. Un uomo è stato picchiato a sangue, colpito con calci e pugni in faccia e sul petto, dentro e fuori il cinema. E’ stato picchiato per essersi lamentato con un gruppo di ragazzi che, seduti dietro di lui, che disturbavano durante il film. Una violenta aggressione è avvenuta all’Uci cinemas che si trova all’interno del Forum, il centro commerciale in zona Brancaccio. Ad avere la peggio è stato un uomo di 35 anni che stava guardando un film con sua moglie, soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale dove gli sono stati riscontrati diversi traumi. I carabinieri sono poi riusciti a identificare il gruppetto responsabile dell’aggressione ma al vaglio ci sarebbe anche la posizione del 35enne che avrebbe partecipato alla rissa, come sostenuto dai giovani.