Denunciato l’aggressore di 36 anni nel Trapanese

Una violenta aggressione si è consumata davanti ad un pub di Mazara del Vallo, nel Trapanese. Un pregiudicato avrebbe picchiato un giovane apparentemente senza alcun motivo. Un pestaggio in pieno regola, tanto che la vittima è stata costretta a ricorrere alle cure dell’ospedale cittadino. I medici hanno riscontrato lesioni al mento e all’orecchio. Denunciato dai carabinieri il presunto aggressore. Nel frattempo proseguono le indagini dei militari dell’arma per riuscire a chiarire i contorni di questa violenta aggressione che avrebbe potuto anche avere delle conseguenze ben peggiori. Al momento resta la segnalazione alla Procura di Trapani. La prognosi dei medici è stata corposa: le lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Quindi l’intervento dell’autorità giudiziaria sarebbe comunque scattato d’ufficio dal momento che la prognosi supera i 20 giorni.

Lesioni al mento e all’orecchio

I carabinieri della stazione di Mazara del Vallo hanno denunciato un pregiudicato di 36 anni per lesioni nei confronti di un 29enne. I militari dell’Arma sono intervenuti direttamente all’ospedale Abele Ajello. L’episodio segnalato dagli stessi sanitari. A presentarsi all’ospedale il 29enne. Ai medici ha raccontato di essere stato vittima di un’aggressione appena fuori da un pub per futili motivi. L’episodio si è consumato all’esterno di un pub Mazarese. Sempre il 29enne non fu in grado di dire l’identità dell’aggressore.

Testimoni e videosorveglianza

Considerate le lesioni riportate dalla vittima, i carabinieri si misero subito al lavoro per rintracciare l’aggressore. Gli inquirenti hanno anzitutto sentito alcuni testimoni. Ad essere data una descrizione fisica parziale dell’aggressore e degli abiti che indossava. Importante poi anche il contributo arrivato dalle immagini di videosorveglianza del locale dove si è consumata l’aggressione. Con quest’ulteriore prova video i militari dell’arma sono riusciti ad identificare il misterioso uomo che aveva mandato all’ospedale il 29enne.

Le lesioni

Il 36enne ha causato al giovane aggredito un politrauma con frattura del meato acustico e la frattura del mento con prognosi di 30 giorni. Una volta rintracciato, l’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria.