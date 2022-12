In preda ai fumi dell’alcol se le sono date di santa ragione a Pantelleria

Scoppia una furibonda rissa tra ubriachi a Pantelleria, nel Trapanese. In un’altra circostanza un uomo ha anche aggredito un carabiniere. Giornate movimentate nell’isola queste ultime con diversi episodio di cronaca che si sono susseguiti. Alla rissa coinvolti tre soggetti, tutti ubriachi, di 28, 23 e 36 anni. Sono stati denunciati e oltretutto sono stati anche sanzionati dai carabinieri per “manifesta ubriachezza”. Un arresto ha poi riguardato un pregiudicato marsalese residente sull’isola. Sottoposto a controllo, nel tentativo di identificazione avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente con calci e pugni i carabinieri. Era andato su tutte le furie dopo che gli era stato scoperto un coltello a serramanico di genere vietato.

Operazione ampia con altre 6 denunce

L’operazione dei carabinieri della stazione di Pantelleria nasce in questi giorni di festività natalizie con il rafforzamento dei controlli. Anzitutto tre giovani di 26, 24 e 19 anni, tutti residenti nell’isola, sono stati denunciati per il furto e la ricettazione di un ciclomotore sottratto ad un giovane. Il furto commesso la notte di sabato 10 dicembre. Un carabiniere libero dal servizio passando a piedi per le vie del centro notava parcheggiato all’interno di un garage, semi aperto, un ciclomotore. Lo aveva riconosciuto perché ne era stato denunciato il furto pochi giorni prima. Da accertamenti svolti successivamente dai militari sono emersi indizi di colpevolezza a carico dei tre giovani che sono stati denunciati. Il mezzo è stato poi riconsegnato al suo proprietario.

L’ambulante sospetto

Durante un posto di blocco è stato inoltre ispezionato il portabagagli dell’auto in uso ad un palermitano residente a Carini, il quale è risultato pieno di borse da donna di marca e occhiali da sole. Il 58enne dichiarava di fare il venditore porta a porta. Il materiale veniva sequestrato dai militari ed è in corso un accertamento mirato a verificare che non si tratti di materiale rubato e contraffatto.

Omessa custodia di armi

Altro soggetto denunciato, per omessa custodia di armi, è un 61enne. Sottoposto a controllo, sarebbe risultato non in regola con i documenti e non avrebbe adottato tutte le procedure previste per la custodia delle armi.