Insulti, minacce e aggressione contro due agenti della polizia municipale. L’episodio sarebbe accaduto a Palermo, in via Rocco Jemma, nei pressi del Policlinico. A colpire i due agenti sarebbe stato un parcheggiatore abusivo intervenuto durante un controllo della municipale nella zona.

L’aggressione

L’uomo, già noto per attività illegali nella zona, si è scagliato contro i vigili mentre stavano elevando contravvenzioni alle auto parcheggiate irregolarmente. In un primo momento ha inveito con insulti e minacce poi è passato all’aggressione fisica, colpendo i due agenti con un pungo e una testata. Dopo il violento gesto, il parcheggiatore ha tentato la fuga, ma è stato prontamente bloccato. I due agenti sono stati medicati al pronto soccorso del Policlinico, con una prognosi di alcuni giorni.

Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi

Secondo quanto ricostruito, l’attività abusiva si è recentemente spostata dalla vicina piazza Durante, trasformata in area verde per bambini, verso una zona poco distante, dove si concentra ora il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

“Gesto da condannare con fermezza”

Ad esprimere solidarietà ai due agenti, il primo cittadino di Palermo e l’assessore al Personale con delega alla Polizia municipale: “Esprimiamo la nostra solidarietà – hanno detto il sindaco Lagalla e l’assessore Dario Falzone – ai due agenti municipali aggrediti. A loro auguriamo una pronta guarigione, sottolineando con più forza il valore del lavoro dell’intera Polizia Municipale, che ogni giorno si pone al servizio della cittadinanza e della città. Ciò che è accaduto ci spinge a non abbassare l’attenzione per il reale rispetto delle regole”.

“Esprimo la mia solidarietà e vicinanza ai due agenti della Polizia Municipale vittime della vile aggressione da parte di un parcheggiatore abusivo, episodio verificatosi nel corso del loro ordinario servizio a tutela della legalità e del decoro urbano nella nostra città. Un gesto inaccettabile, che colpisce non solo i due agenti ma l’intera comunità cittadina che crede nella legalità e nel rispetto delle regole. È doveroso, in questo momento, ribadire il pieno apprezzamento per l’impegno quotidiano e spesso silenzioso delle donne e degli uomini della Polizia Municipale di Palermo, che operano con professionalità e dedizione, talvolta in condizioni difficili, per garantire ordine, sicurezza e legalità sul territorio in una città sempre più difficile. A loro va il mio ringraziamento personale e istituzionale, nella convinzione che ogni gesto di violenza verso chi rappresenta lo Stato vada condannato con fermezza e contrastato con azioni concrete di prevenzione e tutela. Invito l’Amministrazione e le autorità competenti a proseguire nel percorso di rafforzamento dei presidi di sicurezza, anche mediante una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili, affinché si possa restituire piena dignità e sicurezza agli operatori e ai cittadini” ha espresso Ottavio Zacco, consigliere comunale e Presidente VI commissione consiliare.