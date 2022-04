Caro energia e regole folli, la tempesta perfetta

Agricoltura e pesca in ginocchio in Sicilia. Una crisi graduale ma devastante si è inoculata nel settore primario siciliano, sin dall’inizio di questo decennio. Il nuovo millennio ha portato prima nuove regole d’ingaggio, introdotte da Bruxelles, e poi una crisi infinita. Dalla bolla speculativa di Wall Street alla guerra in Ucraina, il mondo globale vive in uno stato d’allerta permanente. Ogni battito di farfalla, però, rischia di avere conseguenze a catena ed incontrollabili.

La crisi infinita, dai subprime alla guerra in Ucraina

Poi è arrivato il Covid 19 e per due anni il mondo si è fermato. Adesso, i venti di guerra nell’Europa Orientale rischiano di assestare il colpo definitivo alla pesca e all’agricoltura della Sicilia. Tutti i costi di produzione sono schizzati alle stelle, dalle materia plastiche, ai trasporti all’energia. Interi settori produttivi sono con le spalle al muro. E’ questo l’argomento della puntata di Casa Minutella del 5 aprile. Il talk show condotto da Massimo Minutella andrà in onda, in diretta, a partire dalle 14,45 su BlogSicilia e su Video Regione, canale 16 del digitale terrestre.

Agricoltura e pesca, la crisi dei settori in Sicilia

Per parlare della crisi dell’agricoltura e della pesca, interverrà in studio l’assessore regionale alle politiche agricole Toni Scilla. Per il mondo delle imprese parleranno l’imprenditore ittico Michelangelo Balistreri, Antonio Fricano (imprenditore del settore agricolo) e Nino Accetta, dirigente di Federpesca Sicilia. Per commentare quel che sta accadendo, in studio sarà presente Nino Amadore, giornalista del Sole 24 Ore.



Gli atleti di “Una Vela senza Esclusi” alla mostra di McCurry

Nel corso della puntata verrà tracciato un bilancio dell’iniziativa “Una Vela senza esclusi”, il ciclo di regate aperto anche ad atleti diversamente abili promossa dalla sezione di Palermo della Lega Navale Italiana. Gli atleti in gara, la settimana scorsa, sono stati ricevuti a Palazzo dei Normanni dalla Fondazione Federico II e hanno potuto ammirare la mostra “For Freedom”, dedicata alle donne afgane e realizzata dal fotografo Steve McCurry.

A Bagheria “This is us for Ukraine”

Nella seconda parte di Casa Minutella -come da tradizione – spazio alla spettacolo con gli attori Marco Manera e Antonio Pandolfo. Infine, Minutella presenterà “This is us for Ukraine”, spettacolo di beneficenza per i profughi delle guerra in Europa Orientale. Allo spettacolo, condotto da Massimo Minutella, partecipano (a titolo gratuito) Sasà Salvaggio, I 4 gusti e Sergio Vespertino. Il biglietto d’ingresso costa 25 euro. L’incasso verrà interamente devoluto a Medici senza frontiere. Lo spettacolo si terrà la sera del 5 aprile al Cinema Excelsior di Bagheria.