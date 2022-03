Da Palermo sono giunti a destinazione i pacchi raccolti

Tre furgoni carichi di aiuti umanitari materiale sanitario e di cibo, selezionati insieme alla municipalità di Odessa e al rappresentante dell’Ambasciata italiana, sono giunti a destinazione dopo 3.300 chilometri. Un viaggio che, da Palermo, ha attraversato tutta l’Italia, la Slovenia, l’Ungheria e la Romania. Il carico è stato consegnato direttamente ai rappresentanti della città di Odessa, in una località al confine tra Romania e Ucraina. Parliamo quindi di una delle aree più a rischio perchè nella fascia di territorio contesa dalla Russia.

Obiettivi della missione tutti centrati

Gli obiettivi della missione sono stati tutti raggiunti. Anzitutto quello di consegnare aiuti alla comunità di Odessa, che vive e soffre mentre le corazzate russe la assediano con potentissime navi da guerra. C’era poi nel mirino la finalità di fare in modo che gli aiuti umanitari arrivassero direttamente a chi ne ha bisogno e vive ancora in città, visto che chi affronta il dramma dell’allontanamento forzato dalla propria casa viene bene accolto e assistito, come è stato notato al confine da parte dei volontari stessi. E’ stata occasione poi per aprire un percorso per gli aiuti umanitari del volontariato in una zona finora trascurata perché lontana e pericolosa. Ed infine sostenere la municipalità di Odessa e il consigliere d’Ambasciata, che ha deciso di rimanere, per di più con tutta la famiglia, in città, sottoponendosi a stress e rischi inauditi.

I volontari

Sette volontari, divisi in tre squadre e guidati dall’ex senatore Beppe Lumia e dall’eurodeputata Sonia Alfano, hanno affrontato questo viaggio fino alla meta finale. L’organizzazione nazionale di volontariato che ha supportato l’iniziativa è il Roe Missione umanitaria Insfo-Roe “For Ukrainian People”, guidata da Emilio Pomo. L’iniziativa si è potuta realizzare anche con il sostegno di tanti volontari e alla generosità di Pietro Scozzari, in rappresentanza della Maggi, di Francesco Ruggeri, in rappresentanza di Euromanager, e di Marco Zummo, in rappresentanza del gruppo Karol.