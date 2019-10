Il Catarella di Montalbeno tra i premiati

Ci sarà anche Angelo Russo, l’attore che interpreta uno degli agenti di polizia più amati della televisione, Catarella del Commissario Montalbano, tra coloro che riceveranno il Primo Premio Internazionale del Gusto, nel corso della serata di sabato 18 ottobre, a Castelbuono. Nel paese madonita si svolge il Funghi Fest 2019.

A ricevere il Premio Internazionale del Gusto oltre all’attore Angelo Russo, che si è distinto anche come ballerino partecipando a Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai Uno, saranno anche Uccio De Santis, noto cabarettista e attore pugliese, tra i protagonisti in passato de La sai l’ultima, il giornalista Fabrizio Carrera, direttore di Cronache di Gusto, lo chef Davide Bonato, ambasciatore del gusto italiano con il suo ristorante Gioia Resto a Madrid, Tommaso Dragotto, imprenditore siciliano impegnato nella tutela dell’ambiente, Alice Caioli, cantante di Sant’Agata di Militello che ha partecipato a Sanremo Giovani 2018, i fratelli Cottone della pizzeria La Braciera, già insigniti dal Gambero Rosso, Emanuele Genduso e Antonio Pesce, coautori del video Life Evolution Ecology – Genesys, che ha vinto il premio Doc-It al Roma Creative Contest e Addio Pizzo con Daniele Marannano per la legalità.

I cooking show, in piazza Castello, vedranno protagonisti, sabato e domenica lo chef Davide Bonato, mentre lo chef Francesco Piparo sarà domenica alle 14. Sabato, dalle 18 fino alle 22, e domenica, dalle 12 alle 16 e dalle 18 alle 22 ci saranno le degustazioni, preparate da docenti e alunni dell’istituto Alberghiero di Cefalù.

Da sabato, artisti di strada del Buskers Festival e le band Energie Splah, Sikelia e Sud Street Band.

L’intrattenimento prevede sabato e domenica, dalle ore 9 fino alle 13 e dalle 15 alle 19, la mostra micologica al museo naturalistico Francesco Minà Palumbo di piazza San Francesco, 3. Dalle 17 fino all’ora dell’aperitivo gli artisti di strada del Buskers Festival. Sabato alle 22,30 dopo la celebrazione del primo Premio Internazionale del Gusto, il concerto della big band Energie Splah. Domenica, 20 ottobre, ci saranno i Sikania dalle ore 20.30 mentre la Sud Street Band di Salemi sarà itinerante dalle 17 lungo le vie del centro.