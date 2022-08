Il colosso americano apre per la terza volta in città

A Palermo non c’è due senza tre. Dopo l’apertura dei due ristoranti KFC di via Notarbartolo e del Forum, il colosso americano del pollo fritto sbarca anche al Centro Commerciale Conca d’Oro. Previsto, oggi, 18 agosto, il taglio del nastro, nella food court del Centro Commerciale, che quest’anno spegne 10 candeline.

Il ristorante KFC Palermo Conca d’Oro sarà aperto tutti i giorni dalle 11:30 alle 22 (le 22:30 il sabato e la domenica).

Il colosso americano consolida la sua presenza in Sicilia

Il nuovo ristorante KFC (Kentucky Fried Chicken), gestito in franchising dalla Kreyns srl, è il 66esimo ristorante in Italia, il nono in Sicilia. La nota catena di fast food consolida così la sua presenza nell’isola (tre a Palermo, quattro a Catania, uno a Milazzo e uno a Messina), creando ben 35 nuovi posti di lavoro.

Da oggi sarà possibile gustare il mitico pollo fritto del Colonnello Sanders, servito nell’apposito “bucket”, l’iconico “secchio”, creato dal fondatore del marchio (disponibile nei formati da 1, 2, 3 e 4 persone), sia nella food hall del centro commerciale, con 44 posti a sedere dedicati, che ai tavoli (interni ed esterni) del ristorante.

KFC Palermo Conca d’Oro si estende su una superficie di 200 metri quadrati, a cui si aggiungono 54 metri quadrati di dehor, per un totale rispettivo di 30 e 48 posti a sedere.

Disponibile anche il servizio “Clicca e Ritira”

I clienti potranno ordinare con modalità diverse, in una dimensione omnichannel: ai classici ordini in cassa si affiancheranno quelli tramite i chioschi presenti nel ristorante o attraverso l’app di KFC Italia, che offre anche il servizio “Clicca & Ritira“. Tutti i prodotti ordinati verranno sempre preparati al momento, sia per il consumo in sala che per il take away.

A disposizione dei clienti anche delle comode postazioni di ricarica per i propri devices e un servizio dedicato alle feste di compleanno.

Un’atmosfera accogliente per gustare il pollo fritto in compagnia

All’interno di spazi dal design moderno e piacevole sarà possibile assaggiare tutte le specialità del “Re del pollo fritto”. Degne di nota l’Original Recipe, mix segreto di undici erbe e spezie mescolato alla panatura del pollo con l’osso, le famose Hot Wings, alette di pollo fritto piccanti, i Tender, filetti di pollo fritto in versione Crispy o Original Recipe. E poi il Colonel’s Burger, un panino che porta la firma del fondatore di KFC e lo Zinger con il filetto di pollo Hot &Spicy.

A completare il tutto, bibite a volontà, grazie alla formula free refill di KFC: con il servizio alla spina il bicchiere potrà essere riempito tutte le volte che si vuole, scegliendo fra le diverse bibite disponibili.