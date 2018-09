Dal 1 ottobre

l 1° ottobre 2018 parte il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Per la prima volta l’Istat effettuerà la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale, il che consentirà di rilasciare informazioni continue e tempestive.

Il Censimento permette di misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia.

Sul territorio del Comune di Palermo il Censimento permanente della popolazione, coordinato e diretto dall’Istat, sarà operativamente svolto dell’Ufficio di Censimento dell’Amministrazione Comunale.

A differenza delle passate tornate censuarie, il Censimento permanente non coinvolgerà più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. Ogni anno le famiglie chiamate a partecipare saranno circa un milione e quattrocentomila in tutta Italia. A Palermo saranno pertanto circa 9.000 famiglie sul totale di circa 260.000.

Ciascuna famiglia potrà essere chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni campionarie oppure non essere coinvolta dall’edizione in corso del censimento.

Le modalità di partecipazione delle famiglie saranno diverse e varieranno in funzione sia della specifica indagine in cui saranno coinvolte (Areale e da Lista) sia dalla particolare fase della rilevazione in corso.