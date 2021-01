nuove opportunità di lavoro per i giovani siciliani

Nuove opportunità di lavoro per i giovani siciliani

Panormedil Cpt lancia il bando per le iscrizioni a Garanzia Giovani 2

I giovani svolgeranno tirocini presso le aziende ed otterranno una qualifica professionale

Il Panormedil Cpt, in qualità di ente accreditato dalla Regione Sicilia come Apl (Agenzia per il lavoro), ha lanciato il bando per le iscrizioni a Garanzia Giovani 2, il programma di misure, promosso dall’Unione Europea,

finalizzato a promuovere l’occupazione dei giovani under 30 che non sono impegnati nello studio o in attività lavorativa.

Lo scopo del bando

Panormedil CPT, ente autorizzato ad offrire servizi relativi alla domanda e all’offerta di lavoro, si attiva per favorire l’incontro tra le due parti con il duplice scopo di fornire alle imprese edili strumenti e servizi di selezione, e ai candidati un supporto per la formazione e per la ricerca di un impiego adeguato alle loro competenze e aspirazioni.

“Tra i tanti servizi -spiegano il presidente e il vicepresidente di Panormedil, Massimiliano Miconi e Francesco Danese – offerti dal nostro ente per sostenere le aziende, si inserisce anche quello del “matching” , promosso dalla Borsa lavoro edile nazionale, che si realizza attraverso l’agevolazione della convergenza tra i dati delle imprese e quelli dei giovani che possono cosi svolgere tirocini e conseguendo l’apprendistato per una qualifica professionale. È un’occasione proficua – concludono – per promuovere l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e, al tempo stesso, rappresenta un’opportunità strategica anche per le aziende perché hanno la possibilità di fare scouting di giovani talentuosi e, formandoli adeguatamente e valorizzando le loro competenze, possono cosi reclutare nuove risorse professionali e arricchire il loro organico”.

Come partecipare

I giovani che fossero interessati a partecipare al bando possono trovare tutte le informazioni sui siti http://www.panormedil.it/2021/01/26/garanzia-giovani-2/ e http://www.garanziagiovani.gov.it/BandiAvvisi/Pagine/default.aspx#k.

L’impegno di Panormedil per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Panormedil Cpt ha promosso nel tempo diversi corsi di formazione professionale finalizzati alla sicurezza nei cantieri, che sono tra i luoghi di lavoro più pericolosi.

I corsi vanno dalla formazione di base per la sicurezza nei luoghi di lavoro, all’antincendio, evacuazione, primo soccorso.

Ed ancora corsi per la corretta gestione di macchine ed attrezzature da lavoro, per la gestione e lo smaltimento di mca (materiali contenenti amianto). Percorsi formativi differenziati e calibrati sulle esigenze di ogni figura professionale.

Cos’è Garanzia Giovani 2

Dopo un anno di paralisi, finalmente nel 2021 ripartiranno le politiche attive del lavoro, che anche in Sicilia porteranno una consistente dote finanziaria per creare nuova occupazione. Sul piatto ci sono ben 165 milioni di euro per la seconda fase siciliana di “Garanzia Giovani”, che contiene diverse novità: include disoccupati fino a 35 anni e, primo caso in Italia, procedure da remoto per attivare i tirocini.