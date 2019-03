la soddisfazione della cisl fp palermo trapani

Stabilizzazione senza concorso per i 25 precari del Comune di Giardinello. Lo rendono noto Margherita Amiri, segretaria provinciale della Cisl Fp Palermo Trapani e Marcello Lo Cascio responsabile territoriale, che esprimono grande soddisfazione per il risultato raggiunto.

“È stato seguito un iter esemplare – affermano Amiri e Lo Cascio – con un accordo sindacale prima e poi la conseguente approvazione della delibera di stabilizzazione di tutti i contrattisti, senza procedure concorsuali, in applicazione della nuova legge regionale 1/2019 che ha riconosciuto ai lavoratori contrattisti dei comuni siciliani il requisito per l’applicazione del comma 1 dell’art.20 della legge Madia”.

La Cisl Fp rimarca il ruolo fondamentale che ha avuto la collaborazione proficua fra il sindacato e il Sindaco Antonino De Luca e l’assessore Rosalba Caruso. Amiri e Lo Cascio sottolineano anche la competenza e la professionalità del segretario comunale Giovanna Divono e del funzionario responsabile Giuseppe Polizzi.

“Anche se le procedure concorsuali erano già in corso, non potevamo non tenere conto di una nuova legge in vigore”. Lo ha dichiarato il segretario comunale Divono che ha aggiunto: “Non c’era più motivo e nessun vantaggio per l’ente nel portare a termine delle procedure concorsuali riservate esclusivamente ai contrattisti di questo Comune per la stabilizzazione di tutta la platea, adesso che la legge ha riconosciuto il requisito utile alla assunzione diretta a tempo indeterminato. Si sarebbe corso il rischio di precludere un diritto ai lavoratori che possiedono il requisito per la trasformazione del contratto”.

Il prossimo impegno della Cisl Fp Palermo Trapani sarà quello di stabilizzare i lavoratori Asu che da tanti anni garantiscono i servizi comunali.