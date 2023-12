Dal campetto sotto il murale di San Benedetto il Moro al mercato dell'usato

L’Albergheria potrà finalmente iniziare a rinascere. Via libera al progetto di riqualificazione dell’area del centro storico di Palermo. Tanti i progetti finanziati dall’Amministrazione Comunale. Una decisione che arriva qualche mese dopo l’approvazione delle nuove tariffe sui mercati rionali. Contesto nel quale, in Consiglio Comunale, fu approvato un ordine del giorno per combattere l’abusivismo e i fenomeni di criminalità nell’area della I Circoscrizione. Ed è proprio questo uno degli elementi compresi all’interno del progetto, oltre ad una complessiva riqualificazione di alcuni spazi per ridare ai più giovani e non luoghi per potere vivere il quartiere e riscoprire una delle aree più antiche della città.

Il progetto di riqualificazione dell’Albergheria

L’area fa parte del progetto pilota che vede coinvolto il quadrante fra via Vesalio, sede della palestra e del complesso San Saverio dell’Università di Palermo, a via Giovanni Grasso. Una zona nella quale vi sono i locali di via Giovanni Verga, nonchè l’area del campetto da calcio situata sotto il grande murale di San Benedetto il Moro. Luogo nel quale la redazione di BlogSicilia ha realizzato diversi servizi, dando voce a residenti ed attivisti del quartiere che ne chiedevano la riqualificazione e il ripristino dell’agibilità. Un piano al quale hanno lavoratore l’assessore Maurizio Carta e il collega di Giunta Giuliano Forzinetti.

Sarà realizzata una ZTL

Nel progetto è stata prevista la realizzazione di una ZTL all’interno del quartiere, con relativa regolazione della sosta lungo l’asse centrale per ridurre al minimo l’afflusso di mezzi. Sempre in chiave di riduzione del traffico, verrà realizzato un’area pedonale nei pressi della chiesa di San Francesco Saverio. Fatto che accontenterà le richieste della parrocchia. Punto centrale del piano è quello della regolamentazione del mercato dell’usato. Luogo troppo spesso teatro di attività illegali e di ricettazione di oggetti rubati. Un obiettivo che il Comune conta di raggiungere attraverso l’affidamento degli spazi e il coinvolgimento di associazioni del terzo settore.

La recupero del campo da calcio

Infine, sarà previsto il recupero del campetto di calcio sito accanto al complesso universitario “San Saverio”, attraverso il coinvolgimento dei privati. Fatto che riqualificherebbe la zona antistante il grande murale dedicato a San Benedetto il Moro. Un importante risultato che, se concretizzato in breve tempo, permetterebbe di riqualificare l’area intorno all’opera d’arte dedicata al santo patrono della città. Tutto questo nell’anno del 400° Festino.

Lagalla e Carta: “Non bastano più interventi tampone”

Soddisfatti il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Rigenerazione Urbana Maurizio Carta. “Non bastano più solo interventi di raccolta dei rifiuti e aumento del controllo del territorio per scacciare e sanzionare i venditori abusivi e, soprattutto, quelli di merce di provenienza illegale. Dobbiamo agire con un’azione politico-urbanistica che agisca sullo spazio pubblico, sulle fragilità sociali, sui comportamenti, sull’abbellimento e arredo dei luoghi e sulla igiene pubblica. Solo così l’Albergheria potrà sprigionare la sua straordinaria energia e non essere più solo oggetto di desolanti cronache sul suo degrado”.

Like this: Like Loading...