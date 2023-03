L’assistente capo della Polizia Penitenziaria del Pagliarelli vince l’iride

Nuovo successo internazionale per il corpo di Polizia Penitenziaria. Alessandro Scorsone assistente capo coordinatore in servizio presso l’Istituto Penitenziario Antonio Lo Russo Pagliarelli di Palermo ha vinto il campionato del Mondo di powerlifting in Egitto. Il powerlifting è una disciplina sportiva paraolimpionica di forza ed oggetto di numerose manifestazioni e gare (organizzate da varie federazioni) in tutto il mondo.

Da campione italiano al vertice iridato

L’atleta, già pluricampione italiano ed internazionale, a giugno 2022 ha vinto il campionato europeo tenutosi a Budapest in Ungheria, nel 2023 si è qualificato ai Mondiali in Egitto nella disciplina Powerlifting specialità Bench press, gareggiando nei giorni scorsi e classificandosi primo con un’alzata di 255 Kg.

Nella categoria master 2 oltre i 140KG peso corporeo, peso sollevato più alto degli over 40 e secondo tra tutti gli atleti compresi i senior.

La rassegna mondiale, organizzata da Wpc, si è conclusa nei giorni scorsi a Hurghada City nel Paese nordafricano. Scorsone è stato uno dei rappresentanti del Team Italia che ha partecipato alla gara.

Le parole di Scorsone

“Ai campionati mondiali in Egitto era prevista una partecipazione qualificata e numericamente importante, sono reduce da un programma di allenamenti particolarmente intensi, questo mi ha aiutato molto ad aver raggiunto questo ennesimo risultato e mi ritengo molto soddisfatto”, sottolinea Scorsone.

Soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto dal poliziotto penitenziario, viene espressa dalla direzione e dal reparto di Polizia Penitenziaria dell’istituto Pagliarelli di Palermo.