Il mezzo trovato su Monte della Gurfa, nel palermitano

Paura questa notte alla periferia di Alia, nel palermitano, dove un’intera famiglia ha rischiato di cadere in un burrone dopo essere uscita fuori strada con il camper sul quale stavano viaggiando. E’ stato necessario l’intervento degli speleologi dei vigili del fuoco per evitare che una gita fuoriporta potesse finire in tragedia. Ad essere stati salvati marito, moglie e il loro bimbo di appena un anno.

L’incidente alle Grotte della Gurfa

Il mezzo è andato fuori strada esattamente in zona di Monte della Gurfa, area montuosa anche difficilmente accessibile. Per cause non accertate l’uomo che era alla guida del camper ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Il camper è rimasto in bilico tra la strada e il vuoto della scarpata. Ad essere stato lanciato all’allarme al centralino dei vigili del fuoco intervenuti con i volontari di Alia e gli specialisti del nucleo Saf speleo alpino fluviali. Grazie ad un’attenta operazione di soccorso sono riusciti a rimettere il camper in strada.

Altra famiglia salvata a Belmonte

Non è la prima volta che vengono salvate intere famiglie che hanno rischiato la vita per imprudenze o semplici eventi accidentali. Una famiglia catanese, composta da marito, moglie e tre bambini, venne soccorsa e salvata dagli uomini del corpo forestale qualche tempo fa dopo che si erano smarriti nei boschi attorno a Belmonte Mezzagno. La loro auto era rimasta anche bloccata. Avevano chiesto soccorso alla sala operativa della forestale perché non riuscivano più spostare la vettura e con il gran caldo stavano molto male. Dopo oltre un’ora e non senza difficoltà i forestali riuscirono a trovare i dispersi, visibilmente provati.

L’incendio nell’appartamento

Altra episodio si verificò a Palermo dove si registrò un paio di mesi fa un’alba di paura per un incendio scoppiato in una palazzina nel quartiere Borgo Nuovo di proprietà dello Iacp, l’istituto autonomo case popolari. Andò a fuoco il primo piano, un’intera famiglia si riuscì a mettere in salvo. Autonomamente, rendendosi conto di non essere in grado di spegnere le fiamme, decisero di lasciare la casa appena in tempo. Danni ingenti si verificarono all’immobile che venne dichiarato momentaneamente inagibile dai vigili del fuoco.