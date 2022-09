“Uno strumento ulteriore per combattere il covid“. Così definisce il vaccino bivalente anticovid il commissario per l’emergenza Covid in Sicilia Renato Costa, dopo che in Sicilia hanno preso il via le dosi booster dei vaccini bivalenti.

Via al vaccino bivalente

Oggi sull’isola sono iniziate le somministrazioni e le prenotazioni delle dosi booster con i nuovi vaccini bivalenti anti-Covid. “Sono assolutamente sovrapponibili in termini di efficacia – dice Costa a BlogSicilia parlando delle dosi attualmente a disposizione -. Usiamoli tutti con estrema fiducia, tutti fanno lo stesso lavoro che devono fare”.

Come prenotare il vaccino

“Per accedere al vaccino – aggiunge il commissario Covid siciliano – si può prenotare il vaccino alla fiera. Siamo aperti dalla 9 alle 14 compresi i festivi. Accettiamo anche cittadini non prenotati per agevolare la somministrazione. I soggetti target sono quelli della dose booster, cioè chi deve fare la terza e la quarta dose. Il bivalente non può essere somministrato a chi deve fare la prima o la seconda dose”.

Approfittiamo del calo dei contagi

Poi una raccomandazione da Costa. “Stiamo assistendo a una remissione delle infezioni il virus si replica poco e dobbiamo approfittare di questo periodo per immunizzarsi. Con l’inverno aumenteranno i contatti e aumenteranno i casi, si andrà anche incontro a un calo fisiologico dell’immunizzazione visto il tempo trascorso dall’ultima dose fatta”.

Per chi è consigliato

Il vaccino è raccomandato a soggetti di età superiore a 12 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti, tutti i soggetti con più di 60 anni, operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. La somministrazione della dose di richiamo è possibile dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni dal completamento del ciclo primario o dall’ultima infezione (data del test diagnostico positivo). Il vaccino sarà prenotabile attraverso il sito di Poste Italiane, ma è possibile riceverlo anche recandosi direttamente nei punti vaccinali.

I vaccini in Sicilia, i numeri

I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla settimana dal 7 al 13 settembre. Nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 26,10 per cento. Hanno completato il ciclo primario 69.188 bambini, pari al 22,45% del target regionale. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose sono il 90,74%, mentre la percentuale di chi ha completato il ciclo primario è pari all’ 89,42 per cento. I vaccinati con terza dose (booster) sono 2.762.429, pari al 72,30% degli aventi diritto.

I dati delle quarte dosi

Dal primo marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose nei soggetti over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e dal 13 luglio è stata estesa anche agli over 60 e alle persone a elevata fragilità con più di 12 anni, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo). In poco più di sei mesi sono state effettuate 104.710 somministrazioni di quarta dose, di cui 101.371 a soggetti over 60.