Allarme caldo nelle nove province siciliane, dichiarato lo stato di pre allerta fino a venerdì

Redazione di

17/06/2020

Rischio incendi e ondate di calore in Sicilia fino al 18 giugno. Continua lo stato di pre allerta già diffuso dalla Protezione Civile regionale ieri e prorogato anche oggi per la Provincia di Palermo. Livello di attenzione invece per le province di Caltanissetta a Catania. L’avviso è valido per l’intera giornata. Lo stato di pre allerta arancio, adesso, è stato allargato a tutte le nove province siciliane in funzione delle previsioni del tempo e delle temperature. Il rischio principale viene indicato per gli incendi Proprio in questi giorni diversi incendi sono divampati in provincia di Palermo. Vigili del fuoco sono stati impegnati a Pioppo nella zona di Monreale presa di mira più volte da roghi in queste settimane. Altri incendi a Montagna Longa nel territorio di Carini e a Misilmeri. Nella notte un rogo è divampato nel vigneto di proprietà di un avvocato. E’ successo in contrada Ramotta a Partinico, in provincia di Palermo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. L’allarme è stato lanciato dallo stesso proprietario. Ancora poco chiare le cause del rogo, ma non si esclude l’origine dolosa. L’incendio potrebbe infatti essere stato appiccato in più punti, visti i danni ingenti al vigneto. Le indagini sono a in corso. Ma esistono anche altri rischi legati ali colpi di calore che possono colpire le persone più anziane e deboli anche se le previsioni non danno ancora situazione di rischio ‘rosso’. Le previsioni di temperature parlano di massime di 27 gradi domani e di 29 gradi venerdì per Palermo con temperature in salita nelle aree interne; punte di 29 gradi domani ma di 30 gradi venerdì e sabato per Catania; 26-27 gradi per Siracusa; 27-28 gradi per Messina. temperature massime fra 28 e 29 gradi per Agrigento e Trapani. In tutte le aree siciliane, però, le temperature più alte delle medie del periodo saranno accompagnate da vento caldo che può rendere più complessa la situazione

