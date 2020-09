terzo asilo chiuso per covid

Chiuso in via precauzionale l’asilo nido “Melograno” in via Monte San Calogero. Il provvedimento è scattato dopo che un genitore è risultato positivo al tampone.

Sono stati i genitori del piccolo che frequenta l’asilo nido a dare la comunicazione, dell’esito dell’esame, ieri sera, alla educatrice di riferimento del “Melograno”.

Immediatamente è scattato il protocollo e tutte le famiglie dei circa 20 bambini che frequentano il nido sono state avvertite dell’accaduto e invitate a non portare i figli all’asilo questa mattina.

La struttura è stata chiusa in attesa della sanificazione straordinaria che sarà effettuata dal personale della Reset con attrezzature specifiche per una pulizia approfondita. Tutti i dipendenti sono stati invitati a restare a casa in attesa di indicazioni da parte dell’Asp che dovrà dare indicazioni.

La chiusura è scattata anche per l’intero plesso comunale di Largo Pozzillo, 7 che comprende la U.O. Sportello Polifunzionale, la P.D. Borgonuovo e la Biblioteca Comunale a seguito di tampone positivo di un dipendente. Inibito, quindi, l’accesso al pubblico e tutto il personale è stato autorizzato a lavorare in regime di smart working sino a nuova comunicazione.

Ieri era toccato alal città di Erice chiudere un asilo dopo che una maestra della scuola dell’infanzia ‘Primavere’ di Erice Casa Santa, nel Trapanese, era risultata positiva al coronavirus dopo aver effettuato un tampone.

La scuola ha chiuso e i bambini che la frequentano sono stati posti in quarantena in attesa di effettuare i test.

L’altro ieri, invece, erano stati chiusi due asili a Palermo. Il primo, il nido Allodola a Falsomiele, dove un genitore ha comunicato di avere avuto contatti con persone risultate positive.

L’altro, è il nido Filastrocca nella zona Uditore. In questo caso un dipendente comunale è risultato positivo.

In entrambi i casi sono state avviate le procedure di sanificazione e sono state chiuse le strutture, in attesa che l’Asp dia l’autorizzazione alla riapertura.