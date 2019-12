il 6 gennaio 2020

Quattro voci, quattro interpreti, quattro sensibilità musicali che sul palcoscenico si trasformano in un’orchestra di virtuosismi vocali, effetti acustici e melodie: il quartetto messinese “Glorius4” torna a Palermo per un concerto lunedì 6 gennaio all’Auditorium Rai di Palermo.

Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D’Andrea si esibiranno in “Glorius4 MAGie”: show di un’ora che proporrà riscritture di brani di vario genere, dal pop al jazz, al soul; inediti; arrangiamenti originali scritti dalle stesse musiciste con le sonorità tipiche della vocal band e qualche pezzo natalizio, dal leggero sapore gospel, per chiudere le Festività nel giorno dell’Epifania e augurare un felice 2020.

E proprio il prossimo per le Glorius4 sarà un anno con un calendario particolarmente ricco di impegni: a cominciare dalla presentazione del video clip di “Brucia la terra”, contenuta nel loro ultimo album “Play”, che vanta la collaborazione di Esteban Alvarez, pianista, compositore e arrangiatore di fama mondiale, artista della Steinway & Sons (Austin, Texas), ha lavorato con grandi del calibro di Maria Schneider, Don Faddis e Wycliff Gordon; martedì 4 febbraio sul palco del Teatro di Avola pronte ad essere applaudite dal pubblico del comprensorio siracusano; a marzo, un importante serata – evento dedicata agli 80 anni di Mina al Teatro Vittorio Emanuele di Messina in cui ripercorreranno alcuni intramontabili successi della Tigre di Cremona; in corso di definizione una tournèe negli Stati Uniti d’America prevista in primavera.

Intanto domani (18 dicembre) le “Glorius4” si esibiranno per Telethon sulla nave Elio della Caronte&Tourist nell’ambito della stagione di “Onde sonore”: nella precedente edizione il loro concerto è stato campione di incassi a favore dell’Associazione “Liberi dalla Meningite”. Nei prossimi giorni inoltre pubblicheranno i consueti “auguri musicali” di Buon Natale sulla loro pagina Facebook. L’appuntamento poi è il 6 gennaio alle ore 18.00 all’Auditorium RAI in viale Strasburgo, n. 19, storica sede del telegiornale regionale che proprio nei giorni scorsi ha compiuto 40 anni di vita