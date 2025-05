Allerta meteo arancione sulla Sicilia per la giornata di domani giovedì 15 maggio. L’avviso è stato diramato dal dipartimento di Protezione civile regionale, guidato da Salvo Cocina.

Tra i destinatari dell’avviso i sindaci dell’Isola. L’allerta prevede precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutte le province.

L’allarme del bollettino è simile per tutta l’isola ma i più allarmati appaiono i sindaci della Sicilia orientale e in particolare del catanese che stanno emanando una serie di provvedimenti a tutela della popolazione e per limitare la circolazione dei veicoli e delle persone nella giornata di domani.

Scuole chiuse a Catania

In considerazione delle previste condizioni meteo avverse, come si evince dal bollettino della protezione civile regionale con Allerta Meteo Codice arancione, il sindaco Enrico Trantino ha disposto per giovedì 15 Maggio 2025 la sospensione delle lezioni scolastiche negli istituti di ogni ordine e grado, la chiusura dei cimiteri, dei parchi comunali e del Giardino Bellini. L’ordinanza del primo cittadino con le altre disposizioni è già in fase di stesura e verrà diffusa nelle prossime ore.

Probabile, se non certa, la chiusura anche di ville e giardini e spazi pubblici alberati come spesso avviene in questi casi

Attività didattiche sospese anche a Riposto

A seguito del bollettino meteorologico diramato dalla Protezione Civile della Regione Siciliana, in cui è previsto un livello di allerta meteo arancione per il rischio idrogeologico e idraulico, per la giornata di domani, giovedì 15 maggio, il sindaco di Riposto Davide Vasta ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del cimitero, degli impianti sportivi e dei parchi urbani. “Raccomandiamo ai cittadini la massima attenzione – dichiara Vasta – E nello specifico di limitare gli spostamenti non essenziali di evitare la sosta vicino a corsi d’acqua e nelle zone a rischio allagamento, di prestare la massima attenzione durante la guida e di non parcheggiare sotto alberi o strutture instabili”.