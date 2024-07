La Protezione Civile regionale non riduce l’allerta meteo per la città di Palermo. Anche per domani, sabato 20 luglio, rimarrà attivo l’avviso per ondate di calore e rischio incendi, con validità per 24 ore a partire dalla mezzanotte.

Le temperature percepite raggiungeranno ancora i 36 gradi centigradi, confermando il livello di allerta 3 (colore rosso) come già osservato nei giorni scorsi. Per quanto riguarda il pericolo incendi nella provincia di Palermo, domani il livello di rischio sarà “medio”, corrispondente al colore arancione. La situazione rimarrà critica anche per il 21 luglio, giornata in cui è prevista ancora una temperatura massima percepita di 36 gradi.

Temperature in salita nel week-end

Continua il gran caldo in tutta Italia, con l’apice dell’anticiclone Caronte che raggiungerà il picco nelle prossime ore in Sicilia. Nel fine settimana, a partire da venerdì previsto quindi dai meteorologi un potente rinforzo dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo che determinerà la permanenza delle attuali condizioni e una lunga fase di tempo stabile e ampiamente soleggiato. Il caldo sarà intenso e nei primi giorni di questo anticiclone tenderà ad innalzarsi ulteriormente con picchi di temperature massime previsto fino a 37-40 gradi. Lungo le aree costiere e nell’immediato entroterra, gli elevati tassi di umidità determineranno afa anche intensa.

«Da venerdì pomeriggio si faranno avanti i primi forti temporali al Nord – fanno sapere gli esperti di 3BMeteo -, sintomo di un cedimento dell’anticiclone che inizierà molto lentamente a retrocedere verso le basse latitudini ma ci vorranno ancora alcuni giorni prima che la calura abbandoni completamente tutta l’Italia». Il caldo nel corso della prossima settimana tenderà ad attenuarsi per l’indebolimento del campo di alta pressione favorendo l’arrivo di correnti più fresche di origine atlantica. E così le temperature torneranno in linea con i valori tipici del periodo, con massime che si assesteranno intorno ai 29-31°C lungo la fascia costiera.