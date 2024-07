Massime tra i 32 ed i 40 gradi

Caldo ed afa continuano la loro azione in Sicilia con temperature che in alcuni centri toccheranno anche i 40 gradi ed il bollino rosso a Palermo e giallo a Catania e Messina. Il tutto sotto un sole cocente. Queste le previsioni meteo per mercoledì 17 luglio.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Bollino rosso a Palermo

Bollino rosso a Palermo con una temperatura massima percepita di 36 gradi. Lo indica l’avviso della protezione civile regionale 149 sul rischio incendi ed ondate di calore.

Nella stessa nota sono indicati 37 gradi a Catania, 25 a Messina. Per queste due città è bollino giallo.

Temperature con picchi di 40 gradi

Massime stazionarie in Sicilia con temperature tra i 32 ed i 40 gradi. Previsti 40 gradi ad Agrigento, 37 a Caltanissetta, 37 a Catania, 34 ad Enna, 35 a messina, 33 a Palermo, 37 a Ragusa, 37 a Siracusa, 32 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. L’anticiclone africano Caronte continua a proteggere le nostre regioni e così questa giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei e brevi annuvolamenti più intensi al Nordovest. Da segnalare occasionali temporali di calore lungo i confini alto atesini. Venti deboli da direzione variabile, mari generalmente calmi.

Centro e Sardegna. L’anticiclone subtropicale Caronte aumenta di forza, di conseguenza la giornata sarà caratterizzata da condizioni stabili dell’atmosfera, infatti il sole non avrà nessun problema per splendere in un cielo che si presenterà sereno o al più poco nuvoloso. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno calmi. Caldo in intensificazione.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono avvolte dal un vasto campo di alta pressione a matrice africana, l’anticiclone Caronte. La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento su tutti i settori. Un po’ più nubi potrebbero interessare soltanto le coste tirreniche. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali. Mare Adriatico mosso, calmi gli altri bacini.

Giovedì 18 luglio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. L’anticiclone Caronte è sempre presente sulle regioni, ma si indebolisce un pochino. La giornata trascorrerà con un cielo a tratti nuvoloso al mattino, sia in pianura che in montagna. Diventerà più sereno nel pomeriggio, ma sui confini dell’Alto Adige non si potranno escludere delle brevi piogge. Venti deboli dai quadranti settentrionali, mari calmi e anche caldi.

Centro e Sardegna. Dominio incontrastato dell’anticiclone africano Caronte, pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno su tutte le regioni e soltanto sulle coste dell’alta Toscana, al mattino, ci potranno essere più nubi. I venti soffieranno debolmente da nord. I mari saranno caldi con l’acqua a 29-30°C sulle coste adriatiche.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni continuano a essere interessate dall’alito caldo africano dell’anticiclone Caronte. La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, infatti a parte qualche nuvola mattutina temporanea, lungo le coste tirreniche, per il resto il cielo sarà sereno. Clima molto caldo. Mari caldi con l’acqua a 27-28 gradi sulle coste. Venti deboli.