Arrivano posti per letto per pazienti positivi al Covid19 anche all’ospedale Cimino di Termini Imerese (PA) dove sono stati reclutati anche 14 medici. In particolare sono 15 i posti letto per pazienti Covid positivi realizzati nel primo step di ieri sera che diventeranno 32, già, nella giornata di oggi. Li ha realizzati l’Asp di Palermo all’Ospedale “Cimino” di Termini Imerese.

I posti letto sono ospitati al secondo piano della struttura con ingresso e percorsi separati dal resto del nosocomio che mantiene immutata l’offerta sanitaria. I tecnici dell’Azienda provinciale del capoluogo hanno lavorato con insistenza per adeguare in brevissimo tempo gli impianti e la struttura. I posti letto sono 24 di degenza ordinaria ed 8 tra terapia intensiva e sub intensiva.

La Direzione aziendale dell’Asp di Palermo ha anche reclutato altri 14 medici che, già, da oggi prenderanno servizio all’Ospedale “Cimino” di Termini Imerese. Nell’ultima settimana l’Asp di Palermo ha reclutato complessivamente 270 operatori tra medici (219), infermieri (39) e tecnici della prevenzione (12), tutti destinati alle attività legate all’emergenza coronavirus. “Si ricorda che l’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo oltre ai posti-letto attivati negli Ospedali di Partinico, Petralia Sottana e Termini Imerese, ha realizzato altri 290 posti a bassa intensità di cura: 180 al Covid Hotel San Paolo; 30 RSA Covid di Borgetto; 40 Domicilio Protetto di Castelbuono e 40, complessivi, in due strutture del “Buon Pastore” di Palermo”, si legge in una nota dell’Asp di Palermo.

Prosegue l’impegno dell’Asp di Palermo per potenziare i servizi dedicati all’emergenza Coronavirus. L’Azienda sanitaria del capoluogo ha reclutato altri 68 operatori da destinare immediatamente alle attività legate alla pandemia. Il nuovo personale è composto da 17 medici, 39 infermieri e 12 Tecnici della Prevenzione. Gli infermieri sono assegnati alle USCA di città e Provincia, mentre i Tecnici al Dipartimento di Prevenzione. I 17 medici presteranno servizio: 6 all’Ospedale “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana, 6 al “Cimino di Termini Imerese” e 5 alle attività di collegamento tra USCA, Distretti sanitari e Dipartimento di Prevenzione.