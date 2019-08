Tra San Martino e Monreale

Non si arrestano le fiamme che da giorni stanno devastando il palermitano.

Un vasto incendio da oggi sta distruggendo ettari di vegetazione mediterranea e bosco nella zona tra Monreale e San Martino delle Scale. Le fiamme stanno divorando la vegetazione di Monte Caputo in quello che sembra avere l’aspetto di un incendio doloso dati i tanti roghi presenti in diversi punti della montagna. Tutte le squadre dei vigili del fuoco e della forestale sono impegnate per cercare di proteggere le abitazioni che si trovano in zona. Per tanti residenti si prospetta una lunga notte di paura. In tanti anni in molti non hanno visto nulla di simile. Incendi sono divampati anche nella zona delle montagne attorno via Villagrazia. Le fiamme di entrambi i roghi sono visibili da Palermo.

La provincia di Palermo in questi giorni è stata teatro di tanti roghi che hanno impegnato vigili e forestali giorno e notte.