Vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati in diversi incendi in provincia di Palermo. Quello più vasto in contrada Danigaggi a Trabia dove le squadre antincendio sono impegnate anche questa mattina. Il rogo si sta estendendo tanto che è stato richiesto l’intervento del canadair.

Gli altri incendi a Termini Imerese, San Martino delle Scale, in contrada Renda a Monreale, a Partinico, a Camporeale in contrada Val di Bella, a Castellana Sicula, ad Altavilla Milicia in contrada Costa Grande, ad Alia in viale Kennedy e in via Amerigo Vespucci a Carini. Incendi anche a Palermo in via Tindari.

I vigili del fuoco sono stati impegnati fino a mezzanotte per mettere in sicurezza la motovedetta della Guardia Costiera andata in fiamme ieri nel mare di Cefalù.