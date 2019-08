Ancora in corso le operazioni di spegnimento

Un incendio è divampato intorno alle 15.00 di oggi, 1 agosto, nei pressi della SP49 che collega Altofonte e Monreale, nel cuore della Conca d’oro. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco che si sono introdotti con l’automezzo in un’abitazione privata per avvicinarsi il più possibile all’area interessata dalle fiamme.

Nella zona vi sono numerose villette, ma fortunatamente al momento non sembrano esserci pericoli per le persone.

Solo l’abitazione da cui stanno operando i vigili ha rischiato di essere lambita dalle fiamme prima del loro arrivo, ma il vento è stato benevolo.