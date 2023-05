Si passa da quattro ad otto mezzi disponibili

L’Amat raddoppia i mezzi sulla linea 806, passando da quattro ad otto bus disponibili. Decisione che rappresenta un importante potenziamento della tratta che collega piazza Croci a Mondello. Uno dei pochi collegamenti fra il cento e la borgata marinara della VII Circoscrizione che, complice l’inizio della stagione estiva, sta diventando un nucleo centrale del capoluogo siciliano.

Linea 806: si passa da quattro a otto mezzi

Una linea che riceve un enorme afflusso di utenti, visto l’arrivo di croceristi e turisti all’interno del capoluogo siciliano. Fatto per il quale l’azienda di via Roccazzo, oltre a mettere a disposizione gli autobus a due carrozze, i quali hanno logicamente più posti a disposizione rispetto ai normali mezzi a disposizione, ha deciso di potenziare il numero di autobus da utilizzare sulla linea in questione, aumentadoli da quattro ad otto unità. Fatto che permetterà di potenziare il servizio di trasporto pubblico da e verso Mondello, in un periodo dell’anno in cui la fetta di popolazione che utilizzano tale tratta aumenta decisamente. Lo dimostrano i numerosi scatti che hanno ritratto, in questi giorni, il capolinea di piazza Croci pieno di turisti e cittadini in attesa di un autobus disponibile.

Una decisione che arriva inoltre in corrispondenza della fine dei lavori su via Margherita di Savoia, meglio conosciuta come la discesa di Valdesi. Luogo nel quale era stato avviato, nelle scorse settimane, la sostituzione del sistema d’illuminazione. Fatto che aveva provocato uno stop alla viabilità su una corsia e che aveva costretto diverse linee Amat, fra le quali figurava proprio l’806, ad un giro del peripleo della città decisamente più lungo rispetto al normale percorso, ripristinato in questi giorni.

Una decisione accolta positivamente dal mondo politico di maggioranza, come dimostrano le parole del consigliere comunale di Forza Italia Ottavio Zacco. “Esprimo apprezzamento per la scelta della nuova governance di Amat e dell’amministrazione comunale e per l’attenzione mostrata verso la località balneare di Mondello, raddoppiando sin da oggi da 4 a 8 i mezzi a disposizione per il collegamento da e per Mondello, sostituendo i vecchi mezzi con vetture più capienti, così da garantire un afflusso più consistente di passeggeri. Un importante impegno da parte dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, che mira a incrementare l’afflusso di turisti nel nostro suggestivo quartiere costiero“.