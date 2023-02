Ecco dove non si pagherà più

Da inizio febbraio è iniziata la rivoluzione delle zone blu a Palermo. L’Amat, infatti, ha rinunciato a 7.500 posti ed il Comune del capoluogo siciliano – che sta cercando un nuovo gestore privato – ha deciso di lasciare liberi gli stalli e la libera fruizione.

Lo ha stabilito il servizio Mobilità urbana del Comune del capoluogo siciliano con 4 ordinanze della scorsa settimana.

Revocate le vecchie zone blu, nascono le zone A, B e C

Una di queste ordinanze revoca le vecchie zone blu P1, P3, P5, P8, P9, P11, P12, P13, P17 e P18. Ma bisogna fare attenzione. In alcune di queste, infatti, non c’è più l’obbligo del pagamento orario, le altre, invece, fanno parte delle nuove zone A, B e C.

Nelle zone P1, P3, P5, P17 e P18 è cessato totalmente l’obbligo di pagare.

Già validi i provvedimenti

I provvedimenti sono validi da mercoledì scorso, ovvero dall’1 febbraio. Le zone blu sono sempre attive tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato, domeniche e festivi infrasettimanali esclusi, dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 20.

Zone blu abolite

Ecco quali sono le zone blu che non esisteranno più e i relativi confini:

P1: Sparisce l’area alle spalle della stazione centrale compresa orientativamente nel quadrilatero fra via Oreto, corso Tukory, via Colomba e via Bergamo;

P3: Niente più sosta a pagamento nella zona tra il porto, parte di via Cavour, piazza Ignazio Florio e il Borgo Vecchio;

P17: Addio alle zone blu anche a ridosso della Fiera del Mediterraneo tra via Imperatore Federico, via Sadat, via Autonomia Siciliana e via Alessi;

P18: Cancellata anche l’area vicina allo stadio tra viale del Fante, via del Carabiniere, viale Croce Rossa, viale Emilia, via Empedocle Restivo, parte di viale del Fante, piazza Leoni.

Zone blu parzialmente abolite

P5: spariranno gli stalli in una piccolissima porzione tra via Albanese, via Raffaele e via Bassi;

P8: non sarà più zona blu l’area compresa tra via Duca della Verdura (da via Dalla Chiesa), un piccolo pezzo di via Sampolo, via Sandron, vicolo Ucciardone;

P9: non si pagherà più per posteggiare nello spazio racchiuso nel perimetro tra via Alessi, via Sampolo e via Duca della Verdura (da via Sampolo a via Marchese di Villabianca;

P11: niente più zone blu nell’ultimo breve tratto di via Giusti fra via Sciuti fino all’area ferroviaria e in via Diliberto;

P12: stop agli stalli a pagamento tra piazza Don Bosco, via Sampolo e via Autonomia Siciliana;

P13: si potrà parcheggiare liberamente nella zona a ridosso della stazione Notarbartolo comprese via Pecoraro Lombardo, piazza Boiardo, in via Malaspina, nel tratto tra via Generale Cantore e via Catania, in parte di piazza Stazione Lolli;

P17: destinate a zone bianche via Imperatore Federico, via Sadat, via Autonomia Siciliana, piazza Giachery e via Sampolo, da piazza Giachery a via Imperatore Federico.

Le nuove zone A, B, C

Si dovrà continuare a pagare per la sosta nelle nuove zone A, B, e C. Ecco quali sono ed i relativi confini:

Zona A – Perimetro: via Duca della Verdura, via Notarbartolo, via Sciuti, viale Lazio, piazza Don Bosco, via Marchese di Roccaforte, via Marchese di Villabianca;

Zona B – Perimetro: via Enrico Albanese, via Catania, via Giacomo Cusmano, piazza Diodoro Siculo, via Generale Cantore, via Generale Di Maria, via Notarbartolo, via Duca della Verdura, via Pasquale Calvi;

Zona C – Perimetro: via Cavour, via Ruggero Settimo, piazza Castelnuovo, via Dante, piazza Stazione Lolli, via Guglielmo Marconi, via Malaspina, via Catania, via Enrico Albanese, via Pasquale Calvi, via Isidoro Carini, piazza Francesco Nascè, piazza Don Sturzo, via Roma, via Mariano Stabile.

Le altre zone

Le P2, P4, P19 e P20 prendono il nome di zona F, la gestione resta in mano ad Apcoa. Ecco i confini:

Zona F – via Roma, via Mariano Stabile, piazza Ruggero Settimo, piazza Castelnuovo, via Dante (*), via Re Federico, via Imera, via Costantino Lascaris, corso Alberto Amedeo, via Cappuccinelle, via Del Noviziato, via Giovan Battista Pagano, via Papireto, via Nicolò Turrisi, via Salesio Balsano, via Volturno, piazza Verdi, via Alberto Favara, via Francesco Raimondo, piazza Monte di Pietà, via Panneria, piazza Sant’Onofrio, discesa Dei Giovenchi, via Maqueda, via Venezia. *Il tratto stradale di via Dante va inteso esclusivamente quale perimetro della zona, intendendo assegnare la sede stradale e gli eventuali stalli di sosta all’adiacente zona C.

Zone D ed E – Sarà in vigore in estate infine la sosta tariffata nelle borgate di Mondello (D) e a Sferracavallo (E), a gestirle sarà Amat.