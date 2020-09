Si comunica che domani sarà pubblicato l’avviso di riapertura termini del concorso a 100 posti per autista dell’azienda di trasporto pubblico Amat, a tempo indeterminato, al fine di consentire la partecipazione anche a coloro i quali abbiano superato il 41 esimo anno di età .

“Per assicurare l’efficacia e la celerità delle operazioni concorsuali, – dicono dall’azienda – tutte le attività verranno svolte, secondo regolamento aziendale, da apposita società incaricata che entro tre mesi dalla consegna degli atti, sarà tenuta e redigere la graduatoria finale, consentendo ad Amat dal mese di gennaio 2021 di procedere alle relative assunzioni”.

In merito al temporaneo impiego di 100 autisti e 41 operatori di manutenzione “si fa presente – aggiunge l’azienda che la delibera sarà quanto prima messa a dispostone dell’amministrazione comunale, in parte contenuta nel nuovo piano di risanamento già formulato e approvato dal CdA nel mese di luglio e in attesa di approvazione da parte della giunta comunale”.