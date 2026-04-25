Nel grande gioco del rimpasto, Fratelli d’Italia è il partito più esposto e al tempo stesso il più prudente. Da Roma filtra una linea attendista – “ci prendiamo il nostro tempo” – che in realtà nasconde una difficoltà politica evidente: decidere senza spaccarsi. Il caso Elvira Amata è il vero detonatore. Il rinvio a giudizio per corruzione l’ha messa sotto pressione, ma l’assessore al Turismo non arretra: “un rinvio non è una condanna, resto al mio posto a meno che il partito non decida altrimenti”. È una posizione che costringe Fratelli d’Italia a scegliere tra due strade entrambe rischiose: intervenire e aprire una frattura interna, oppure non intervenire e assumersi il peso politico della decisione. L’ipotesi di una staffetta con la senatrice Carmela Bucalo sembrava costruita per tenere insieme tutti: un equilibrio chirurgico tra correnti, con un effetto domino che avrebbe sistemato più caselle contemporaneamente. Ma proprio questa complessità ha finito per bloccare tutto. Il rischio è che, alla fine, prevalga la linea dell’immobilismo: non toccare nulla per non esporsi sulla questione morale che Schifani ha messo al centro del dibattito.

Il peso di Roma e la gestione dell’emergenza

L’arrivo in Sicilia di Arianna meloni e Giovanni Donzelli, insieme al commissario Luca Sbardella, non è una visita di routine. È un segnale chiaro: il partito nazionale è intervenuto direttamente per evitare che la situazione sfugga di mano. Fratelli d’Italia in Sicilia vive da settimane una tensione sotterranea che ora è esplosa. E il punto non è solo Amata. È la difficoltà di mantenere una linea politica coerente tra territorio e Roma, tra gestione del potere e tenuta dell’immagine pubblica. In questo contesto, ogni decisione pesa doppio: sull’equilibrio interno e sulla credibilità complessiva della coalizione.

Forza Italia tra Falcone e Mulè: una frattura politica

Se Fratelli d’Italia è in bilico, Forza Italia è attraversata da una tensione più silenziosa ma altrettanto profonda. La nomina di Nino Minardo a commissario regionale ha ridisegnato gli equilibri interni, lasciando emergere una linea di frattura tra due visioni del partito. Da un lato Giorgio Mulè, che accoglie la decisione di Tajani senza esitazioni, definendola “un atto dovuto, niente congresso in Sicilia”. Una posizione chiara: evitare lo scontro interno e accelerare la fase di riorganizzazione, anche a costo di comprimere il dibattito. Dall’altro Marco Falcone, più cauto, quasi irritato. Non lo dice apertamente, ma il suo ragionamento è evidente: serviva un profilo più radicato nella tradizione forzista, non una figura rientrata da poco dopo un passaggio nella Lega. Dietro questa posizione c’è anche una partita personale e politica: fino all’ultimo, Falcone aveva valutato un proprio ruolo o una soluzione che coinvolgesse lo stesso Mulè.

Mulè e Falcone, due linee inconciliabili

Il punto, però, non è personale. È politico. Mulè rappresenta una linea di stabilizzazione immediata, funzionale anche al rapporto con Schifani e alla tenuta del governo. Falcone, invece, interpreta una sensibilità più identitaria, legata alla storia del partito e alla sua autonomia interna. Sono due approcci difficili da tenere insieme. E la scelta di Tajani, evitando uno scontro diretto con Schifani, ha di fatto privilegiato la prima opzione. Non è un dettaglio. Perché dentro questa dinamica si gioca il futuro di Forza Italia in Sicilia: partito di governo integrato nella coalizione o soggetto politico con una propria autonomia strategica.

Il rimpasto come cartina di tornasole

Tutto converge sul rimpasto. Le tensioni in Fratelli d’Italia, le fratture in Forza Italia, le pressioni degli alleati: ogni elemento si riflette nelle scelte che Schifani dovrà fare nelle prossime ore. Il presidente prova a tenere la barra dritta: “i tempi sono maturi, tutto avverrà in un clima di condivisione”. Ma la realtà è più complessa. Perché la condivisione, oggi, è un obiettivo più che una condizione. E nel frattempo restano sul tavolo anche altri elementi di pressione: dagli scandali sanitari alle tensioni giudiziarie, fino alle interrogazioni parlamentari di Mulè sui ritardi nei referti istologici. Segnali che la partita non è solo politica, ma anche di credibilità istituzionale.

Equilibri o rottura: il bivio del centrodestra

Il centrodestra siciliano si trova davanti a un bivio netto: continuare a gestire gli equilibri interni oppure affrontare le criticità con scelte chiare, anche rischiose. Fratelli d’Italia deve decidere se intervenire sul caso Amata. Forza Italia deve trovare un punto di sintesi tra le sue anime. Schifani deve tenere insieme tutto questo senza perdere il controllo del governo. Tre giorni, forse meno, per chiudere un puzzle che appare sempre più complicato. Se la sintesi non arriverà, il rischio non è solo un rimpasto rinviato, ma una crisi politica più profonda. La Sicilia osserva. E questa volta non basteranno soluzioni di compromesso.