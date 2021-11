si tratta del secondo deposito dell'azienda in sicilia dopo quello di catania

Amazon apre un nuovo deposito di smistamento a Palermo

Si trova nella zona industriale del quartiere Brancaccio

Sono 20 le persone assunte al momento, ma servono anche nuovi autisti

Ha rivoluzionato il commercio al dettaglio e anche la logistica.

Il colosso Amazon apre a Palermo, ed esattamente a Brancaccio. Dopo vari sopralluoghi ed ipotesi, (si era parlato anche di Termini Imerese), il nuovo deposito di smistamento è entrato ufficialmente in funzione.

La struttura si trova nella zona industriale di Brancaccio, come detto, in via Enrico Mattei.

Oltre 8mila metri quadrati e 20 posti di lavoro

Il nuovo centro Amazon, che ha una superficie di oltre 8mila metri quadrati, servirà principalmente i clienti della Sicilia occidentale, nelle aree di Palermo, Trapani e Caltanissetta.

E c’è già il primo prodotto consegnato dal deposito di Palermo, si tratta di una barra portautensili da cucina.

Sono 20 le assunzioni e tempo indeterminato per operatori di magazzino previste entro il 2022, ma a quanto pare servirebbero anche autisti, e in questo caso si parla di 90 assunzioni.

Il secondo deposito dell’azienda in Sicilia

Quello di Brancaccio è il secondo deposito dell’azienda in Sicilia, dopo l’apertura di quello di Catania di un anno fa, dove lavorano 70 persone a tempo indeterminato. Nel Meridione altri depositi sono ad Arzano, in Campania, e a Bitonto, in Puglia.

L’interesse di Amazon per la città di Palermo era stato palesato a fine luglio scorso.

Nell’occasione, Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, aveva dichiarato: “Negli ultimi dieci anni siamo diventati uno dei più importanti creatori di posti di lavoro in Italia e siamo davvero felici di investire qui a Palermo con l’apertura di un nuovo deposito di smistamento che ci permetterà di offrire ai nostri clienti un servizio di consegna ancora più efficiente e creare nuovi posti di lavoro. La sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti e del personale dei nostri fornitori terzi è la nostra priorità e, insieme ai nostri fornitori di servizi di consegna, ci impegniamo per offrire loro un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, con salari competitivi, benefit e ottime opportunità di crescita professionale”.

Nuove opportunità occupazionali

“L’apertura nel quartiere Brancaccio da parte di Amazon di un deposito di smistamento – aveva commentato il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando – conferma la grande attrattività internazionale, dal punto di vista economico, della città di Palermo. È significativa l’attenzione da parte di uno dei colossi dell’e-commerce mondiale che può anche costituire un’importante promozione internazionale delle attività produttive e commerciali palermitane. Questo si traduce in opportunità occupazionali fondamentali nella ripresa post-Covid e dunque di rilancio del territorio”.