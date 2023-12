Finanziati progetti di giovani dai 18 ai 25 anni

Develhope e Amazon insieme per lanciare un nuovo incubatore per startup in Sicilia e Campania promosse dai giovani tra i 18 e i 25 anni. Il piano, Amazon Supply Chain & Technology Incubator, per finanziare le migliori idee innovative nel campo della tecnologia e della supply chain. Progetto in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che sarà presentato martedì 12 dicembre, alle 10, nei Giardini del Teatro Massimo di Palermo.

Chi parteciperà

Alla conferenza parteciperanno il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, la responsabile delle relazioni istituzionali di Amazon.it Rita Malavasi e il ceo di Develhope Massimiliano Costa. Presenti anche alcuni dei giovani siciliani che si sono aggiudicati le 22 borse di studio assegnate nell’ambito del progetto che Amazon e Develhope hanno lanciato nel maggio 2023.

Un connubio sempre più forte

Quello tra Amazon e la Sicilia è un rapporto che sembra sempre più consolidarsi. Nei giorni scorsi il deposito di smistamento del colosso delle vendite on line a Catania ha aperto per la prima volta le sue porte ai rappresentanti delle istituzioni locali nel corso di una visita della struttura. Parliamo di una realtà entrata ufficialmente in attività il 7 ottobre 2020. La visita, guidata da Mario Della Sala, regional director di Amazon Logistics, ha visto la partecipazione per il Comune di Catania del sindaco Enrico Trantino, di alcuni rappresentanti della Regione Sicilia e dei referenti di Banco Alimentare della Sicilia OdV.

La struttura catanese è decollata

La struttura ha consentito ad Amazon di potenziare ulteriormente i processi dell’ultimo miglio per la gestione degli ordini e della consegna ai clienti, in particolare nelle province di Catania, Siracusa e Messina. Il deposito di smistamento, che ha una superficie di circa 10.000 metri quadrati, ha già creato 70 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino, superando le stime iniziali di 30. Inoltre, i fornitori di servizi di consegna di Amazon hanno assunto oltre 200 autisti a tempo indeterminato che ritirano gli ordini dal deposito e li consegnano ai clienti finali.

