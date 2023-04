Le parole del presidente Francesco Scoma

Si è insediato quest’oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione di AMG Energia. I dirigenti, capitanati dal neo presidente Francesco Scoma, hanno preso possesso delle loro funzioni dopo diverse settimane di tribolata attesa. Attività avviate proprio con un giro nei locali di via Tiro A segno. “I dipendenti sono la forza dell’azienda – ha detto Scoma – e una squadra deve lavorare in modo armonico e sinergico”.

I contenuti della prima seduta di Amg Energia

Fra i temi principali trattati nella prima seduta, il CdA ha parlato del nuovo contratto di servizio da sottoscrivere con l’Amministrazione Comunale e del nuovo piano industriale. Parentesi poi sull’annoso tema del riscaldamento nelle scuole, che tanti problemi ha causato questo inverno. Nodi cruciali da affrontare subito per riavviare in maniera decisa un cammino di innovazione e sviluppo.

“Abbiamo aperto un vero e proprio cantiere di lavoro per il rilancio della società che è la più strategica tra le partecipate comunali – ha sottolineato Francesco Scoma –. L’azienda rappresenta uno degli strumenti più importanti che l’amministrazione comunale ha a disposizione per operare in chiave di transizione energetica e per centrare importanti traguardi in chiave green: per questo motivo le va restituito un ruolo di primo piano ed il primo passo è l’immediato rinnovo del contratto di servizio e i nuovi piani industriali. Impegno anche sul fronte dei riscaldamenti nelle scuole: AMG Energia si occupa della manutenzione degli impianti esistenti ma l’azienda è pronta a supportare il Comune come braccio operativo per la realizzazione di nuove infrastrutture. Temi importanti che affronteremo con l’amministrazione comunale con cui c’è un dialogo aperto e costruttivo”.

Il nuovo CdA di AMG Energia

Roberto Lagalla, nei giorni scorsi, aveva infatti sciolto le riserve sul futuro Consiglio d’Amministrazione di AMG Energia. Con la determina sindacale 37 del 29 marzo 2023, il sindaco ha infatti provveduto a nominare i componenti del CdA dell’azienda. Atto che conferma sostanzialmente la scelta di Francesco Scoma come futuro presidente della società di via Tiro a Segno. L’ex parlamentare, in quota Lega, sarà affiancato da Antonino Iacono e Lucia Alfieri nel ruolo di consiglieri d’amministrazione. Confermate quindi le voci che vedevano un’uscita di scena di Salvatore Seminara dall’organigramma societario, passato poi all’interno dei ranghi di Sispi alla corte della neo presidente Giovanna Gaballo.

Collegio dei Revisori e il futuro di AMG Gas

Nella stessa determina di nomina, il sindaco Roberto Lagalla ha provveduto inoltre a scegliere i componenti del futuro Collegio dei Revisori. Si tratta di Nicola Ribolla, nel ruolo di presidente; Giuseppa Maggiore e Caterina Cirauolo, con l’incarico di componente effettivo; ed infine Gianfranco Arone e Veronica Pedone, in qualità di componente suppletivo. Sciolte quindi le riserve. Elemento che permetterà, con ogni probablità, di sbloccare anche la nomina di Angelo Pizzuto in quota Amg Gas, controllata per il 20% proprio da Amg Energia. Azienda che però, per Statuto, potrà decidere le future cariche, nonostante le quote di maggioranza siano di proprietà di Edison.