Rebus Partecipate, “CdA Amat già deciso”, Assemblea Amg convocata per inizio aprile

Pietro Minardi di

27/03/2023

E’ ancora stasi sul destino delle società Partecipate di Palermo, anche se le novità sono all’orizzonte. Dopo il ritiro della nomina del CdA di Amg Energia avvenuto il 14 marzo scorso, si attende l’ufficialità sulle future governance scelte dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Aggiornamenti dati parzialmente dal primo cittadino questa mattina a margine della conferenza stampa di presentazione del PUMS della Provincia di Palermo. In quel di Palazzo Comitini infatti, il sindaco ha annunciato di aver scelto i futuri componenti del CdA di Amat. Uomini e donne ai quali sarà affidato il compito di salvare e rilanciare l’azienda di via Roccazzo. Arrivano novità anche sul fronte di Amg Energia, dove i sindacati hanno annunciato la convocazione dell’Assemblea per il 3 aprile.

Lagalla: “CdA Amat già deciso”

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti, Roberto Lagalla ha fatto il punto sullo stato dell’arte dei lavori sul futuro di Amat. “Ho già dato indicazioni per la celebrazione dell’Assemblea – ha dichiarato il primo cittadino -. Stiamo lavorando con l’azienda per pervenire ad una transazione di irrisolte pendenze fiscale che però hanno avuto dalla giurisdizione un’attendibile indicazione“. Il riferimento è ai problemi già segnalati nei giorni scorsi dal ragioniere generale Bohuslav Basile che, a proposito dello stato di salute delle aziende Partecipate, ha lanciato l’allarme, scrivendo che “su AMAT e RAP…si ha ragione di temere la compromissione dell’equilibrio economico”.

Un rilancio che dovrà partire dalla nuova governance della società Partecipata del Comune. Azienda che, con ogni probabilità, sarà guidata da Giuseppe Mistretta. “Siamo al lavoro per il salvataggio e per il rilancio della società, attraverso la governance che è già stata identificata“. Per sapere la composizione completa del futuro CdA non sembra si dovrà attendere molto. Una linea coerente con quanto dichiarato dal sindaco a margine della riunione di maggioranza tenutasi venerdì 24 marzo.

Assemblea AMG convocata per il 3 aprile

Novità, quelle annunciate dal sindaco, che si sommano agli sviluppi sul fronte di Amg Energia. Nei giorni scorsi, il vicesindaco Carolina Varchi ha incontrato le delegazioni sindacali della società di via Tiro a Segno. E, proprio i rappresentanti dei lavoratori, annunciano importanti sviluppi sul fronte della futura governance. “L’assessore Varchi – informa infatti Ugl Chimici – ha comunicato che è stata convocata l’assemblea del Socio Unico giorno 30 Marzo 2023 in prima convocazione e 3 Aprile 2023 in seconda, confermando la volontà di nominare la Governance che sarà indicata dal Sindaco con apposita determina”.

Un CdA che sembrava fatto l’8 marzo, quando il sindaco Roberto Lagalla aveva emesso la determina di nomina con la quale aveva scelto il futuro assetto aziendale. Un trio composto da soli uomini: Francesco Scoma nel ruolo di futuro presidente, affiancato da uno fra Salvatore Seminara e Antonino Iacono in funzione di consiglieri delegati. Tutto da rifare però, in seguito al richiamo del Capo di Gabinetto sul mancato rispetto della norma sulle quote rosa. Serviva un profilo femminile all’interno del CdA.

Non bastava quindi il rispetto della proporzionalità garantita proprio dai due profili di donne (Giuseppa Maggiore e Caterina Ciraulo) all’interno del Collegio dei Revisori. Una riflessione che impone una scelta, ovvero uno fra Salvatore Seminara e Antonino Iacono dovrà cedere il posto ad una donna. Secondo radio palazzo, a doversi sacrificare potrebbe essere lo stesso Seminara. Pochi dubbi invece sul fronte di AMG Gas, dove il nome scelto sarebbe quello del presidente di Aci Sport Palermo Angelo Pizzuto. Da sciogliere invece i nodi legati ai due consiglieri eletti in era Orlando. Si tratta di Giampolo Galante e Giuseppe Costantino, al momento in carica e non intenzionati a dimettersi.