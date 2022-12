la nota dei sindacati e l'appello alle istituzioni

Si è concluso ieri in serata l’incontro tra i sindacati di categoria e l’assessore Maurizio Carta, titolare della delega ai rapporti funzionali con Amg, che ha fornito rassicurazioni sulla tenuta dell’azienda. Ma Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil restano preoccupati per il futuro occupazionale dei lavoratori.

L’impegno dell’assessore Carta

L’assessore ha confermato la copertura economica per la proroga del contratto di servizio sino a dicembre 2023 e ha ribadito che è precisa intenzione dell’amministrazione comunale rivedere i criteri che hanno dato vita alla gara Consip, al fine di un suo superamento.

In ogni caso l’assessore Carta, a prescindere dall’esito della vicenda Consip, riportando anche una precisa volontà del sindaco, si è impegnato a tutelare tutti i posti di lavoro del personale in servizio in Amg.

I sindacati: “Inammissibile assenza azienda”

I sindacati hanno preso atto degli impegni assunti dall’amministrazione comunale e hanno però stigmatizzato l’assenza dell’azienda al Consiglio comunale di ieri. Inoltre, dichiarano i segretari generali della Filctem CGIL Palermo Calogero Guzzetta della Femca Cisl, Andrea Perrone e della Uiltec Uil Maurizio Terrani, “è inammissibile che il socio unico oggi non si sia presentato in Amg per l’approvazione del bilancio, peraltro in attivo, e che ancora non sia stata nominata – soprattutto in una situazione di grande difficoltà che richiederebbe un immediato rilancio dell’azienda – la nuova governance”.

“Nominare la nuova governance”

“Sollecitiamo il sindaco e la giunta e provvedere tempestivamente in tal senso – continuano i tre segretari generali – poiché il personale di Amg sta vivendo momenti di grande tensione emotiva, che non possono essere placati solo con dichiarazioni di intenti ma con atti ufficiali”.

L’appello alle istituzioni, i sindacati: “Pronti a tutelare i lavoratori”

E ancora: “Proprio per via della situazione emergenziale che si è venuta a creare, in queste ore stiamo chiedendo incontri urgenti al presidente del Consiglio comunale e della conferenza dei capigruppo, nonché alla terza commissione consiliare, al fine di sollecitare tutti gli organismi istituzionali preposti a farsi carico, ciascuno per le proprie competenze, della condizione di Amg, azienda strategica per la città e per la qualità dei sevizi ai cittadini.

“Siamo pronti – dichiarano infine i tre segretari- a mettere in campo tutte le iniziative necessarie a tutelare i lavoratori e l’azienda”.

(nella foto, di repertorio, due operai di Amg Energia durante lavori di riparazione di una condotta del gas)